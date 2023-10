Russlands invasjon av Ukraina endret EU-landenes rolle i internasjonal politikk på drastisk vis.

Mange av medlemslandene har hver for seg fullstendig revurdert måten de tenker om forsvar og sikkerhet på. Noen snakket om et historisk vendepunkt.

Men det er samholdet landene imellom som oftest er trukket fram i taler og på pressekonferanser.

IKKE HELT PÅ LINJE: EU-kommisjonens president Ursula Von der Leyen og Charles Michel, presidenten for Det europeiske rådet. Foto: AP

Til tross for ungarsk trenering og en og annen polsk overraskelse, har det vært dekning for samholdsbudskapet: Europa står, i det store og det hele, samlet i støtten til Ukraina.

I krigen mellom Israel og Hamas er situasjonen en ganske annen.

Diplomatisk kaos

Når EU-lederne i dag møtes til toppmøte i Brussel, skjer det etter uker med diplomatisk kaos. For hva skal EU-landene mene om tragedien som utspiller seg i Midtøsten nå?

Det første bidraget til forvirringen sto den ungarske kommissæren Oliver Várhely for. Rett etter Hamas-angrepet kunngjorde han at all EU-støtte til Palestina skulle stanses, til de andre EU-landenes store overraskelse og mange EU-lands sterke irritasjon.

Uttalelsen ble trukket, men forvirringen var et faktum.

OMSTRIDT TUR: Ursula von der Leyen dro til Israel og fikk kritikk i etterkant. Foto: AP

Senere dro EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen til Tel Aviv, der hun ga entydig støtte til Israel på vegne av EU. Ettersom hun ikke samtidig oppfordret Israel til å respektere internasjonale lover og regler for krigføring, eller spare sivile liv, ble hun også sterkt kritisert av flere medlemsland.

Allerede i utgangspunktet er det vanskelig å finne en sak som i så stor grad splitter EU-landene.

Historiske, geografiske, økonomiske og demografiske forskjeller gjør at landene i Europa har hatt forskjellige innfallsvinkler til Israel/Palestina-konflikten.

Opptrappingen etter Hamas' terrorangrep mot Israel har gjort det hele enda vanskeligere.

Humanitær pause

Land som Spania, Irland og Belgia, har tradisjonelt vært ansett som mer pro-Palestina, nokså uavhengig av interne partiskillelinjer. Tyskland, Ungarn og Østerrike er blant landene som har lent seg mot Israels syn i konflikten.

Dette gjør at håpet om at EU også i denne konflikten skal kunne tale med én stemme, virker vanskelig å oppnå.

Da EUs utenriksministre møttes mandag denne uken, var det for å komme fram til en posisjon som kunne underskrives av stats- og regjeringssjefene når de møtes i Brussel torsdag og fredag.

Ville det gå an å enes om en oppfordring til en våpenhvile, eller i det minste en «humanitær pause» i krigføringen?

Nei.

Tysk motstand

Tyskland er blant landene som er skeptiske til budskap som kan anses som kritikk av Israels rett til å forsvare seg.

«Vi kan ikke få slutt på den humanitære katastrofen så lenge terrorismen fra Gaza fortsetter», sa den tyske utenriksministeren Annalena Baerbock.

PÅ LINJE: Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock og USAs utenriksminister Antony Blinken Foto: AP

I sterk kontrast til EUs utenrikspolitiske høyrepresentant Josep Borell, som mener en humanitær pause er avgjørende, for å kunne frakte nødhjelp inn til Gaza.

I dag kommer EU-lederne til å diskutere formuleringer, for å finne fram til noe de kan be om samlet. Når «våpenhvile» blir for vanskelig, kan man be om en «humanitær pause?» Eller flere «humanitære pauser»?

Hva er egentlig forskjellen, og hva vil den konkrete effekten bli for befolkningen i Gaza? Det blir opp til EU-toppene å formulere svar på i dag.

Samhold på fransk vis

Problemene med å finne fram til en felles linje i konflikten er ikke den eneste utfordringen EU-lederne har.

Frykten for splittelse gjelder i høyeste grad også innad i mange europeiske land. Frankrike har verdens tredje høyeste andel jødiske innbyggere, etter Israel og USA. Samtidig er det vanlig å anta at det er flere muslimske innbyggere i Frankrike enn i noe annet vesteuropeisk land.

SORG OG FRYKT: Læreren Dominique Bernard ble bisatt i Arras 19. oktober. Foto: AFP

Frykten for at krigen mellom Hamas og Israel på noe vis skal importeres til Frankrike var blant president Emmanuel Macrons hovedpunkter i en tale til nasjonen nylig: La oss holde sammen, og stå imot alle former for hat, sa Macron.

Det er lettere sagt enn gjort i et land der myndighetene nylig så seg nødt til å forby propalestinske demonstrasjoner, før en fransk rettsinstans slo fast at slike forbud må vurderes av lokale myndigheter fra demonstrasjon til demonstrasjon.

Flere europeiske land har justert opp trusselnivået den siste tiden. Etter drapet på en lærer i Arras, uttalte den franske innenriksministeren at det «sannsynligvis er en forbindelse mellom det som har skjedd i Midtøsten og denne handlingen.»

SAMMEN: Emmanuel Macron og Benjamin Netanyahu i Jerusalem. Foto: Reuters

Om det er en forbindelse mellom drapet på to svenske fotballsupportere i Brussel og krigen mellom Israel og Hamas, er heller ikke slått fast. Men frykten for at det er slik, og at det kan komme flere terrorangrep som følge av det, er i høyeste grad til stede.

Flyktningfloken

Et annet spørsmål som bekymrer europeiske ledere, selv om det foreløpig ikke formuleres så høyt, handler om flyktninger. Vil krigen mellom Israel og Hamas føre til at flere flyktninger forsøker å komme til Europa?

Avisen Financial Times skrev denne uken om en hektisk EU-innsats for å få på plass en økonomisk avtale med Egypt. Avtalen vil ikke direkte omtale flyktninger, men målet er likevel det samme som EU håper å oppnå med en avtale med Tunisia, som ble inngått i sommer: At økonomisk hjelp skal overbevise forskjellige regjeringer om at flyktninger ikke skal få reise nordover.

