I natt har det israelske forsvaret sendt stridsvogner inn i nordlege Gaza.

Ifylgje Reuters høyrdest både israelske luftåtak og skot frå stridsvogner gjennom natta.

Samstundes melder Hamas-kontrollerte helsemyndigheiter på Gazastripa, at over 7000 menneske er drepne sidan krigen braut ut.

Ingen stadar på Gazastripa er lenger trygge etter massiv bombing frå Israel. Det melder FN torsdag morgon.

På X skriv den i israelske hæren at nattas åtak vart gjort for å rydda veg for ein bakkeinvasjon.

Det israelske forsvaret skildrar operasjonen som førebuingar for ein venta bakkeinvasjon. Foto: Skjermbilde / Det israelske forsvaret

– Det kan vere for å visa musklar, men eg trur ikkje det er hovudmålet. Eg trur det er for å førebu seg på ein større bakkeoperasjon.

Det seier Trygve Johannes Smidt, forskar ved Krigsskulen.

– På nåverande tidspunkt vil eg tru at det er større sannsyn for at dei gjennomfører bakkeinvasjonen enn at dei ikkje gjer det, seier Smidt.

Smidt trur åtaket dreier seg om å øydelegga rakettstillingar, plassera overvakingsmateriell og testa ut forsvaret til Hamas.

Trygve Johannes Smidt, oberstløytnant og forskar ved Krigsskulen trur at det er meir sannsynleg med bakkeinvasjon etter åtaket i natt. Foto: Forsvaret

Førebur bakkeinvasjon

Lenge har Israel varsla at dei skal gjennomføra ein større bakkeinvasjon.

Berre eit par timar før åtaket gjentok Israels statsminister Benjamin Netanyahu at dei framleis planlegg ein bakkeinvasjon.

Kvifor er det viktig for Israel å uttrykka at bakkeinvasjonen kjem snart?

– Det er for å legga press på Hamas slik at dei ikkje trur at dei vil kansellere den. Då vil jo Hamas føle seg tryggare og ha mindre insentiv for å gå til forhandlingsbordet, seier Smidt.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu talte i går og oppfordra palestinarar i Gaza til å koma seg sørover, og israelarar til å bera våpen. Foto: Reuters

Største åtaket

Dei israelske styrkane skal ha trekt seg ut like etter åtaket, melder Reuters.

Så langt har Israel gjennomført fleire raid på Gazastripa, men ifylgje Israels forsvar er dette det største åtaket til nå.

IDF skriv på X at målet var å gå til åtak på Hamas sine posisjonar, øydelegga infrastruktur og panservern for å gjera klart for bakkeinvasjon.

Satellittbilder viser øydeleggingane i Al-Karama på Gaza. MAXAR TECHNOLOGIES

Utanriksminister Espen Barth Eide sa i går til NRK at han trur både diskusjonar i Israel og press frå verdssamfunnet kan forklara kvifor Israel ventar med invasjonen.

FN: – Ingen stadar er trygge

FNs koordinator for humanitære saker i Gaza seier det ikkje er nokre stadar på Gazastripa som er trygge.

Dessutan er det kritisk mangel på vatn, mat, straum og drivstoff i Gaza.

Seinast i går skreiv FNs organisasjon for palestinske flyktningar på X, at dei må stansa arbeidet i Gaza viss dei ikkje får levert drivstoff.

Drivstoffet trengst for å produsera straum til sjukehusa, men Israel fryktar at drivstoffet kjem i hendene på Hamas.

Minst 1400 israelarar er drepne så langt, og over 200 gislar er tekne av Hamas. Hamas-kontrollerte helsestyresmakter seier at minst 6500 palestinarar er drepne, og over 17.000 skal vera såra.