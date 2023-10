For ekteparet begynner situasjonen å bli prekær.

Det er lite mat, drikke og ikke minst medisiner å få tak i på Gazastripen.

Zaki Kahil, som har diabetes, sier han er tom for medisin nå. Kona Rona er epileptiker og mangler også medisin.

De hygieniske forholdene i Gaza er i tillegg blitt forferdelige uten vann, forteller han.

– Og hva skal vi gjøre med mat? Jeg vet ikke hvor lenge vi kan holde ut. Vi mangler alt. Jeg har ikke dusjet på mange uker, sa Kahil da NRK snakket med ham onsdag.

– Situasjonen vår er veldig dårlig. Har UD gjort nok for å hjelpe, spør han retorisk.

– Vi har god kontakt med utenriksdepartementet, men de har ikke noen informasjon til oss.

Utenriksdepartementet svarer til NRK at de er svært bekymret for hvordan de norske borgerne har det. Se hele svaret nederst i saken.

Ekteparet dro på ferie til Gaza, men nå kommer de seg ikke ut av det krigsherjede området. Foto: Privat

Skulle på ferie

I september dro han og kona Rola fra Mortensrud til en etterlengtet ferie til Gaza. Kahil er født og oppvokst der, men flyttet til Norge i 2008.

Ferien til Gaza var den første siden 2014 og planen var å returnere til Norge 15. oktober.

Men så langt kom ekteparet aldri.

7. oktober gikk Hamas til angrep på sivilbefolkning i Israel og drepte til sammen 1400 mennesker.

8. oktober svarte Israel med å erklære krigstilstand.

Letemannskaper søker etter overlevende etter et israelsk angrep i Khan Yunis 25. oktober. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Siden har Gazas grenser vært lukket, med unntak av da neon få lastebiler med nødhjelp kjørte inn via grenseovergangen med Egypt.

I tillegg har Israel bombet Gazastripen. Over 7000 mennesker er siden blitt drept, ifølge Hamas-kontrollerte palestinske helsemyndigheter i Gaza.

Torsdag melder også den israelske hæren at den har brukt stridsvogner inne på Gazastripen i «målrettet raid» natt til torsdag.

– Hvordan vil du beskrive situasjonen din?

– Jeg lever fortsatt, sier Zaki Kahil tørt.

– Spør du folk på gata her i Gaza om det, er det det de sier. Men situasjonen er veldig vanskelig.

Zaki Kahil har mistet flere familiemedlemmer, men så langt har han og kona unngått å bli truffet i angrepene. Foto: Privat

Venn mistet familien

Så langt har de unngått å bli truffet av bombene, men 8. oktober ble huset til broren hans rammet.

Broren var ikke hjemme, men to nevøer ble drept i angrepet. Kun den ene er blitt gravlagt, den andre ikke er blitt funnet i ruinene.

– I går mistet min nærmeste venn hele sin nærmeste familie. Han leide en leilighet i Rafah, forteller Zaki.

– Og i dag ble jeg oppringt av min niese som sa at de hadde bombet huset.

– Ingen kan vite når vi dør, eller når man finner oss i ruinene, konkluderer han.

Det skal være rundt 200 norske borgere på Gazastripen. Minst halvparten av disse er barn.

Utenriksdepartementet har bekreftet at nordmenn er blitt skadd i Gaza. Men de sier ikke noe om hvor mange nordmenn som er skadd, eller hvor hardt skadd de er.

Føler seg ikke trygge

Nå bor han og kona i en bygning i Rafah, sør i Gaza, som en venn av ham eier. Han anslår at mellom 180 og 200 andre mennesker har søkt tilflukt i bygningen.

Slik er det flere steder i Gaza, der husene blir fylt opp med mennesker som står uten plass å bo.

De israelske myndighetene har bedt palestinerne om å flytte fra nord til sør av hensyn til egen sikkerhet, men Zaki Kahil sier at det er luftangrep i sør hele tiden.

– Flere ganger har det falt bomber like i nærheten av oss.

Kahil sier de ikke føler seg trygge.

– Jeg vet ikke hvor lenge vi kan holde ut, sier han.

Nå ber en utålmodig Zaki Kahil om mer hjelp fra norske myndigheter. Han vet at situasjonen er vanskelig å håndtere, men ekteparet har fire barn i Norge som de ikke har sett på mange uker.

– Klarer de (utenriksdepartementet) å redde livene våre eller ikke? Det har de ikke svar på, sier han.

Utenriksdepartementet svarer i en e-post til NRK at en hovedprioritet er å bidra til at alle norske borgere kan reise ut så fort som mulig.

– Men akkurat nå er alle grensene til Gaza stengt. Ingen kommer seg ut og veldig lite nødhjelp kommer inn, skriver kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Håland Simenstad i UD.

Hun legger til at de jobber intenst gjennom diplomatiske kanaler, blant annet for å få en humanitær pause og at nødhjelp kommer inn til Gaza.

– Vi bruker alle de kontaktene vi har for å kreve en humanitær pause, sa statsminister Jonas Gahr Støre i Dagsrevyen onsdag.