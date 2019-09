Indonesiske skogbranner tåkelegger naboland

De mange skogbrannene som herjer på Borneo og Sumatra har ført til at flere enn 400 skoler i den malaysiske regionen Sarawak har måttet stenge.

En halv million gassmasker er delt ut, og skyskraperne i hovedstaden Kuala Lumpur har vært innhyllet i tåke.

Også i Singapore merkes effekten av de indonesiske skogbrannene. På tirsdag rådet miljømyndighetene der innbyggerne til å holde seg innendørs på grunn av den forurensende røyken.

De mørkebrune feltene viser der tåken er intens. Det er store områder som er berørt. Foto: asmc.asean.org

Luftkvaliteten har flere steder i Indonesia og Malaysia nådd såkalt «helseskadelig nivå». I den malaysiske delstaten Pahang har luften den siste uken vært så forurenset at den regnes som «svært helseskadelig». Det samme i den indonesiske provinsen Riau.

– Tåken som oppstår på grunn av disse brannene er skadelig for liv. Å puste inn denne tåken kan føre til hjerte- og lungesykdommer, skriver forskerne Tianjia Liu ved Harvard og Miram Marlier ved RAND corporation.

Ifølge provinsmyndighetene har rundt 300.000 mennesker rapportert om pusteproblemer og luftveisplager fra januar og frem til i dag. Riau og fem andre provinser erklærte da unntakstilstand på grunn av skogbrannene.

Flere tusen skoler er for tiden stengt i Riau og naboprovinsen Jambi, og flyplasser rapporterer om forsinkelser på grunn av røyken.

Onsdag 11. september var skyskraperne i Kuala Lumpur innhyllet i tåke. Foto: Mohd Rasfan / AFP

Brenner på 5000 steder

Rundt 930.000 hektar skog er registrert svidd av så langt, ifølge nyhetsbyrået AP.

Rundt 9000 brannfolk er sendt ut i kampen mot flammene. 37 helikoptre slipper hver dag ut millioner av liter med vann.

De fleste av brannene er på Sumatra og den indonesiske delen av Borneo, men også på malaysisk side av øya brenner det.

Hver dag oppdages nye brannsteder. Bilder fra værsatellittene viste at det brant på over ulike 5000 steder onsdag morgen, ifølge det indonesiske organet for katastrofesaker. På ettermiddagen var antallet branner redusert til i underkant av 2400.

Diplomatisk skogkrangel

Skogbrannene – og ikke minst konsekvensene av dem – har ført til munnhuggeri mellom miljøvernministrene i Malaysia og Indonesia.

– Indonesia har systematisk forsøkt å bekjempe problemet etter beste evne. Røyken stammer ikke bare fra Indonesia, sa den indonesiske miljøministeren Siti Nurbaya Bakar i en uttalelse på onsdag.

Hun beskyldte da myndighetene i Malaysia for ikke å fortelle hele sannheten. Ministeren hevder at deler av røyken som har lagt seg over hardt rammede Sarawak, stammer fra den malaysiske delen av Borneo og Vietnam.

– Den malaysiske regjeringen bør forklare dette på en saklig måte, mente Siti Nurbaya Bakar.

Svaret fra naboen var kontant:

– La dataene tale for seg selv. Minister Siti Nurbaya Bakar bør ikke være i en tilstand av fornektelse, svarte den malaysiske miljøministeren Yeo Bee Yin via Facebook.

På fredag bad Malaysia Indonesia gjøre mer for å hindre brannene og at de sprer seg.

Den malaysiske ambassadør i Jakarta forsøker å glatte over den eskalerende miljøkrangelen, og sier at Malaysia ikke klandrer noen, men tilbyr sin hjelp.

I forrige måned uttalte den indonesiske presidenten Joko Widodo at han på landets vegne følte seg skamfull, og erkjente at røyken fra alle skogbrannene skaper problemer i nabolandene.

En brannmann i landsbyen Ogan Ilir, sør-Sumatra, kjemper mot flammene. Foto: Abdul Qodir / AFP

Bønder rydder ny mark

Mange av brannene på Borneo og Sumatra er startet i forbindelse med at bønder og plantasjeeiere ønsker å få bort den eksisterende skogen, for deretter å plante trær som gir palmeolje eller godt tømmer.

Selv om indonesiske myndigheter de siste årene har forsøkt å sette en stopper for brannpraksisen og at de som setter ulovlig fyr på skogen risikerer høye bøter og lang fengselsstraff, ser det ut til å ha begrenset effekt.

Selv om de årvisse skogbrannene lenge har vært et problem, har det tørre været i år bidratt til at det brenner ekstra godt. Spesielt myrområder som er drenert og hvor bunnen består av tørr og brennbar torv, gir brannmannskapene utfordringer.

I 2015, som var det verste skogbrannåret i Indonesia på to tiår, så man en sterk økning i drivhusgasser. Miljøorganisasjoner advarer nå hvilken effekt årets skogbranner har på klimagassutslippene i verden.

Ifølge forskere risikerer 36.000 mennesker å dø tidligere enn forventet de neste tiårene på grunn av luftforurensning hvis den nåværende utviklingen fortsetter.