Sønnen til Asias rikeste gifter seg etter måneder med feiring

Det er klart for bryllup i familien til verdens 9. rikeste mann. Da spares det ikke på noe.

Mukesh Ambani (66) sin yngste sønn Anant Ambani (29) gifter seg denne helgen med kjæresten Radhika Merchant (29).

De to har vært kjærester lenge, men et lite intimt bryllup er det ikke snakk om.

Bryllupet har allerede foregått siden mars, på tvers av verdensdeler.

Denne helgen avsluttes feiringen med en fire dager lang feiring i Mumbai i India.

Brudeparet og brudgommens mor tar imot gjester i en før-bryllupsfest i begynnelsen av juli. Foto: Rafiq Maqbool / AP

Fredag er det en tradisjonell hinduistisk bryllupsseremoni, etterfulgt av en storslått fest gjennom hele helgen.

På gjestelista er en rekke, ganske ulike, kjendiser. Ifølge lokale medier er tidligere britiske statsministere Tony Blair og Boris Johnson invitert.

Kardashian-familien er naturligvis på lista, i tillegg til David Beckham, og artistene Adele, Lana del Ray og Drake.

Kim Kardashian i Mumbai fredag. Foto: Reuters

Også toppsjefen for det Saudiarabiske oljeselskapet Saudi Aramco skal være invitert.

Gjestelisten er ikke bekreftet av familien.

Justin Bieber og cruise i Italia

Selv om indiske bryllup har tradisjon for å vare lenge, er det nok få som kan slå Ambani.

Det startet med en tre dager lang fest i mars. 1200 gjester fra hele verden ble invitert til India. Blant dem var Mark Zuckerberg, Bill Gates og Donald Trumps datter Ivanka Trump.

Ivanka Trump hilser på brudgommens mor Nita Ambani. Foto: - / AFP

På festen opptrådte verdensstjernene Rihanna og Drake. Ifølge Daily Mail skal Rihanna ha fått 6 millioner dollar for konserten.

I mai, var det nok en gang klart for før-fest. Denne gangen på et cruise i Middelhavet, fra Italia til Frankrike. Om bord var 800 gjester.

De måtte naturligvis ha underholdning, så da kom like godt Katy Perry, Backstreet Boys, David Guetta, Andrea Bocelli og Pitbull, ifølge Vanity Fair.

Justin Bieber la ut flere bilder av konserten på sin Instagram. Foto: Justin Bieber/Instagram

Forrige uke var det ikke lenge igjen til det faktiske bryllupet, men Ambani-familien var likevel ikke helt ferdig med feiringen. Derfor arrangerte de en før-bryllups-konsert med Justin Bieber. Også denne gangen med flere hundre gjester.

Bieber skal ha fått 10 millioner dollar for opptredenen, ifølge Forbes.

Asias rikeste

All feiringen koster åpenbart enorme summer.

Bryllupsplanleggere BBC har snakket med anslår at de allerede før bryllupet har brukt mellom 132 og 156 millioner dollar.

Men det ser ikke ut til å være et problem for brudgommens far.

Gaten utenfor huset til Mukesh Ambani er pyntet til bryllup. Foto: Rajanish Kakade / AP

Mukesh Ambani er verdens niende rikeste mann med en nettoverdi på 116 milliarder dollar, ifølge Forbes.

Han eier også konglomeratet Reliance Industries, som gir en avkastning på 100 milliarder dollar årlig.

Familien eier et 27 etasjers høyt leilighetsbygg i Mumbai verdt en milliard dollar, har tre helikopter, en garasje med plass til 160 biler og en privat kino.