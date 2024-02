Drapet på Emma Caldwell var lenge en av Skottlands mest kjente uoppklarte saker.

Den 27-årige sexarbeideren ble funnet naken i skogsområdet Limefield Woods i mai 2005, fem uker etter at hun sist var observert i Glasgow.

Men onsdag, i høyesterett i Glasgow, ble Iain Packer dømt til livstid for mord, i tillegg til 32 andre overgrep mot totalt 22 kvinner, skriver BBC.

Emma Caldwells mamma Margaret utenfor høyesterett i Glasgow onsdag. Foto: Andrew Milligan / Pa Photos

Blant tiltalepunktene han ble dømt på, var elleve voldtekter.

– Iain Packer var et kalkulerende seksuelt rovdyr som målrettet gikk etter kvinner gjennom mange år. Det er vanskelig å forstå hvordan noen kan gjennomføre så hensynsløse og avskyelige handlinger, sier politisjef Bex Smith.

Nest lengste fengselsstraff i Skottland

Packer har gjennom rettssaken hevdet sin uskyld på alle tiltalepunktene, unntatt ett tidligere overgrep mot Caldwell, melder The Guardian.

Dommen er den nest lengste noensinne i det skotske rettssystemet. Han må sone minst 36 år av straffen, før han kan søke om prøveløslatelse.

Moren: – Jeg kan puste igjen

Emma Caldswells mor, Margaret Caldwell, har sagt til BBC:

– Da de fant Emma, og kom og fortalte meg at de hadde funnet liket, tok jeg et stort innpust. Og nå føles det som jeg kan slippe det ut. Jeg kan puste igjen og gå videre.

Onsdag ble Packer dømt i Glasgow High Court. Foto: Scottish Courts and Tribunals

Rettssaken har ifølge britiske medier ført med seg mye kritikk mot politiet i Skottland: Både for den opprinnelige etterforskningen, og for holdningene mot sexarbeidere som anmeldte vold.

Den dømte 51-paringen ble først anmeldt for voldtekt i 1990, men ifølge aktor Richard Goddard var politiet avvisende til anmeldelser fra sexarbeidere på den tiden.

Politiet beklager: – Sviktet Emma Caldwell

Police Scotland beklager hvordan avdelingen, som den gang het Strathclyde Police, håndterte saken i 2005.

– Politiet sviktet Emma Caldwell, hennes familie og mange andre ofre i 2005. Det beklager vi, sier politiet onsdag i en uttalelse.

– Mangelen på etterforskning fram til 2015 skapte unødvendig uro for familien hennes og for alle kvinnene som har stått fram for å anmelde seksuell vold, sier de videre.

Ble aldri ansett som mistenkt

Packer har ifølge Guardian innrømmet å ta med sexarbeidere til skogsområdet der Caldwells lik ble funnet, men ikke til selve funnstedet.

En rettsmedisinsk ekspert har i saken fortalt at jord funnet i Packers varebil matcher jorden der Caldwells lik ble funnet med 97 prosent.

Politiet fikk seks uttalelser fra Packer mellom 2005 og 2007, og skal i 2007 ha tatt med to politibetjenter til skogsområdet der liket ble funnet, men han ble aldri intervjuet som mistenkt.

«Cold Case»

På den tiden var etterforskningens fokus fire tyrkiske menn, som ble siktet for drapet i august 2007, men saken mot dem kollapset.

Drapssaken ble liggende uløst til den ble tatt opp på ny i 2015. Det året navnga skotske Sunday Mail Packer som en glemt mistenkt, og han kontaktet selv BBC i 2018 med et ønske om å fortelle sin historie og renvaske navnet sitt.

Dette førte til en dokumentar i 2019, som fikk en tidligere partner til å stå fram.

Packer ble arrestert og fengslet i februar 2020 for et overgrep mot denne partneren. I februar 2022 ble han arrestert og siktet for drapet på Emma Caldwell.