Hyllet som en gud i slummen – nekter å godta valgresultatet

Han er taperen i presidentvalget, men ble mottatt som en seierherre av tusenvis av tilhengere i slummen i Nairobi søndag ettermiddag.

I de fattige bydelene Kibera og Mathare har alle ventet på at deres «Baba» skulle uttale seg etter at Uhuru Kenyatta ble erklært som vinner av presidentvalget fredag kveld.

– Myndighetene har spilt blodet til uskyldige mennesker. I morgen går ingen på jobb, sa Odinga til stor jubel i Kibera.

Han varslet at han på tirsdag skal gi beskjed om hva som blir opposisjonens neste skritt.

Folkemengden ropte tilbake «Uhuru må gå». Her er få i tvil om at valget er rigget av myndighetene. Det til tross for at internasjonale observatører har sagt at valget stort sett gikk ordentlig for seg.

Vil ikke godta nederlaget

På Twitter skriver Odinga at «Det er krystallklart. Hver stemme må telle». Dermed fortsetter han å anklage myndighetene for valgjuks. Han har tidligere kalt valget et bedrageri.

Situasjonen har vært rolig i størstedelen av Kenya etter at valgresultatet ble annonsert fredag kveld, men det har vært voldsomme protester i kjerneområdene til opposisjonen. Det er også meldt om opptøyer og plyndring.

Ifølge en menneskerettighetsgruppe er minst 24 personer drept av politiet i slumområder i Nairobi, og i områder rundt havnebyen Kisumu vest i landet.

– Det har vært et plott der målet var å drepe våre tilhengere, sa Raila Odinga i Kibera.

En talsmann for presidenten sa søndag at protestene var voldelige og ulovlige, og at politiet ikke vil nøle med å beskytte liv og husene til folk.

Da NRK var i Kibera lørdag, gjallet lyden av skudd mellom skurene.

Besøkte familien til drept jente

TRØSTER: Raila Odinga (t.h) besøkte familien til den unge jenta som ble drept i går. Foto: CARL DE SOUZA / AFP

I Mathare-slummen besøkte Odinga familien til ei ung jente som ble drept under protestene på lørdag.

Besøket ble streamet på Facebook. Utenfor fylte tusenvis av tilhengere gatene.

10 år gamle Stephanie Moraa lekte ute på balkongen da en dødelig kule traff henne i brystet. Tanten hennes sier til Daily Nation at politiet skjøt og brukte tåregass da jenta ble drept. Politiet benekter å stå bak drapet og sier de etterforsker saken.

Nye sammenstøt

Etter at Odinga forlot slumområdet, brøt det ut voldelige sammenstøt mellom menn fra to ulike folkegrupper, ifølge en fotograf fra nyhetsbyrået AFP.

GATE-SLAG: Det kom til nye sammenstøt i Mathare-slummen i Nairobi søndag. Foto: MARCO LONGARI / AFP

Menn fra den etniske gruppen Luo som støtter Odinga, satte fyr på butikker som tilhører personer fra folkegruppen Kikuyene. En mann ble banket opp og lå urørlig på bakken. Det er uklart om han var levende eller død.

Frykten i Kenya er at protestene skal utvikle seg til en kamp mellom ulike folkegrupper slik det gjorde etter valget for ti år siden. Den gangen ble over tusen mennesker drept, flere hundretusener drevet på flukt.

Så langt er opptøyene kun i enkelte områder av landet. Spenningen nå er knyttet til hva Odinga sier tirsdag om neste skritt i sin kamp mot det offisielle valgresultatet.