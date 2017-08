Odinga har nøkkelen til Kenyas skjebne

Valgthrilleren fortsetter og spenningen øker i dette sentrale landet i Øst-Afrika.

Opposisjonen hevder i dag å ha bevis på at deres kandidat, Raila Odinga, har vunnet valget. De krever at han utropes til landets president.

Samtidig viser de foreløpige valgresultatene at den sittende presidenten Uhuru Kenyatta, vinner valget med klar margin.

Opposisjonen hevder det har vært omfattende valgfusk, og Raila Odinga kaller valget et bedrageri og en stor tragedie for Kenya.

Nå spør alle seg hva Odinga vil gjøre når det offentlige valgresultatet annonseres.

Valgkommisjonen har opplyst at de siste tallene vil komme inn til valgkommisjonens hovedkvarter i Nairobi i morgen, fredag. Deretter skal tallene kvalitetssikres før resultatet blir offentliggjort.

Politikk er lidenskap i Kenya

– De som liker meg, liker meg for mye og de som hater meg, hater meg med lidenskap, har Raila Odinga sagt om seg selv.

Det sier mye om følelsene som er i spill.

Det er ingenting som tyder på at Odinga vil akseptere utfallet. Koalisjonsleder Musalia Mudavadi hevder i dag at konfidensielle kilder i valgkommisjonen har avslørt det faktiske valgresultatet.

På pressekonferansen til opposisjonen torsdag ettermiddag var budskapet at «folk skal holde seg i ro – inntil videre». Foto: Thomas Mukoya / Reuters

Det skal ifølge opposisjonen vise at Raila Odinga har vunnet valget med 286.000 stemmer.

I går hevdet Odinga at det nye elektroniske valgsystemet var hacket og manipulert. Lederen for valgkommisjonen avviser dette, men sier at hackere forsøkte å manipulere valgresultatet, uten å lykkes.

Opposisjonen ba i går folk holde seg i ro, men gjorde det klart at «det kan komme en tid da vi må kalle dere til handling».

Størstedelen av Kenya var rolig i går, men folk tok til gatene i flere av kjerneområdene til opposisjonen like etter at Odinga kom med disse beskyldningene.

I havnebyen Kisumu ved Victoriasjøen ropte folk «Uten Raila - ingen fred». I flere slumområder i hovedstaden var det opptøyer. Minst fire mennesker ble drept i valgrelatert vold i går.

I dag meldes det om at marked er brent ned i Garissa. I slummen Kibera ropte unge menn slagord og brant bildekk, og det har også vært sammenstøt mellom politi og demonstranter i det fattige området Kawangware i Nairobi.

Det ulmer i Kenya. Spørsmålet nå er om Odinga vil helle bensin på bålet eller ikke.

De viktige ordene

Dette er fjerde gang den 72 år gamle opposisjonslederen stiller til valg og trolig hans siste. Raila Odinga vet at hans ord har makt.

Hvilke ord han velger når valgresultatet annonseres i morgen kan avgjøre Kenyas skjebne.

Frykten er at han ber folk gå ut for å protestere. Da kan landet eksplodere i vold slik det gjorde for ti år siden.

I 2007 satt Odinga også med den avgjørende nøkkelen. Da han tapte valget den gangen, ba han folk ta til gatene. Det satte Kenya i brann.

Partipolitikken i Kenya går langs etniske skillelinjer, og naboer ble til fiender. Flere hundre tusen ble tvunget på flukt, rundt 1400 mennesker ble drept i opptøyene. Også den gangen kom Raila Odinga med anklager om at valget var rigget. Han sa at «Vi sørger over det kenyanske demokratiets død.» Retorikken er svært lik denne gangen.

Men Raila Odinga valgte andre ord da han tapte valget i 2013. Han tok nederlaget til rettsalen og aksepterte utfallet. Da gikk valget også relativt fredelig for seg.

På pressekonferansen til opposisjonen i ettermiddag var budskapet at «folk skal holde seg i ro – inntil videre».

Det bidrar neppe til å berolige alle som frykter hva Raila Odinga vil si når resultatet annonseres. Kenya holder fortsatt pusten.