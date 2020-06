Hviterussere har den siste tiden stått i kø i timesvis for å sette navnet sitt på listene til den politiske opposisjonens kandidater. For å kunne delta i presidentvalget i august, må hver kandidat samle inn 100 000 underskrifter.

Det er lenge siden velgerne i Hviterussland har vist et så kraftig politisk engasjement.

Det som skjer nå kan bli en stor politisk utfordring for president Aleksandr Lukasjenko og hans autoritære regime.

– Vil ha noe annet

I den hviterussiske hovedstaden Minsk var køen sist helg om lag en kilometer lang, det var svært mange som ville vise sin støtte til opposisjonen.

MOBILISERER: Sist helg var det en kilometer lang kø av mennesker som ville støtte den politiske opposisjonens presidentkandidater.

Noen har tatt med seg tøfler, som har blitt protestbevegelsens symbol. Det er bloggeren Sergej Tsikhanovskij som har kommet opp med slagordet «Stopp kakerlakken!». President Lukasjenko sammenlignes med en kakerlakk-karakter i et eventyr. Tsikhanovskij ble nektet å stille i presidentvalget og ble arrestert for noen dager siden.

– Det er på tide med forandring, det er på tide å gjøre noe. Jeg er 25 år gammel og den nåværende presidenten har hatt makten i 26 år. Jeg har ikke sett noe annet, og jeg er lei av det, sier Andrej som ikke vil oppgi etternavnet sitt til nyhetsbyrået AP.

KAN BLI EN SPENNENDE VALGKAMP: Hver presidentkandidat må samle inn 100 000 underskrifter for å kunne stille til valg. Mange hviterussere vil bidra, her fra hovedstaden. Foto: VASILY FEDOSENKO / Reuters

I løpet av alle årene under Lukasjenkos ledelse, har opposisjonen blitt undertrykket og deres kandidater har blitt fengslet.

I 2011 var det omfattende demonstrasjoner i forbindelse med presidentvalget, men i det store og hele har opposisjonen ikke har mange muligheter. I tillegg har den vært splittet og har hatt problemer med å samle seg rundt en felles kandidat. Men nå ser mange hviterussere ut til å ha mistet tålmodigheten.

UTÅLMODIGE: Lang kø i Minsk for å støtte opposisjonen. Foto: VASILY FEDOSENKO / Reuters

– Jeg ønsker å vise at et stort antall mennesker er misfornøyde med det som skjer i landet, de er klare til å gå ut på gatene og vise myndighetene at det er på tide med forandring, sier Semjon, som også står i køen for å støtte opposisjonskandidatene.

Lukasjenko vil ikke tillate maktskifte

Aleksandr Lukasjenko ble valgt til president i Hviterussland i 1994 på løfter om å bekjempe korrupsjonen i landet. Siden har han klamret seg til makten, politiske konkurrenter har ikke fått slippe til, begrensninger på antall presidentperioder har blitt fjernet, slik at han i prinsippet kan sitte så lenge han vil.

VIL HA STABILITET: President Lukasjenko vil ikke tillate opprør og revolusjon lik det som skjedde i Ukraina.

i Vesten har Lukasjenko blitt kalt «Europas siste diktator».

Nylig møtte presidenten sjefen for det hemmelige politiet, KGB, og da kom han med en klar advarsel til opposisjonen.

– Vi kjenner godt til det enkelte av disse bråkmakerne vil. De vil organisere opprør etter ukrainsk modell foran eller på dagen for presidentvalget, det er planen.

Derfor vil jeg advare deg og alle som hører oss, jeg vil advare om at noe slikt opprør blir det ikke i Hviterussland. Vi tillater aldri destabilisering av situasjonen i landet vårt, sa Lukasjenko.

I kveld melder kanal 1 i det statlige hviterussiske fjernsynet at presidenten har avsatt hele regjeringen. Tidligere har Lukasjenko sagt at han ønsker å gjennomføre endringer i regjeringen før presidentvalget i august. Ifølge nettstedet Sputnik Belarus er det ventet at en del av de nåværende ministrene kommer til å fortsette.

Mer utfordrende politikk

– Politikken kommer nå tilbake til Hviterussland, sier den politiske kommentatoren Aleksandr Klaskovskij.

GJENNOMFØRTE: President Lukasjenko taler under militærparaden i Minsk den 9. mai. Han avlyste ikke markeringen av seieren over Nazi-Tyskland, slik andre land gjorde. Foto: Sergei Gapon / Sergei Gapon

Han påpeker at politisk opposisjon har vært kraftig undertrykket, men at slagordet «Stopp kakerlakken!» har slått godt an. Samtidig er det som skjer nå ganske uventet. Men forventningene om et regimeskifte bør ikke spennes for høyt.

– La meg understreke at dette regimet er autoritært, det er strengt. President Lukasjenko ser på dette spillet, det er som en katt som leker med en mus. Når som helst kan katten knuse musa med sin store pote og sine skarpe klør, sier Klaskovskij.

Koronaviruset påvirker politikken

Den hviterussiske presidenten bestemte at staten ikke skulle sette i verk omfattende tiltak for å stanse spredningen av korona-viruset.

UVENTET: Slagordet «Stopp kakerlakken!«har slått godt an hos mange hviterussere. Foto: VASILY FEDOSENKO / Reuters

Lukasjenko kalte det andre land gjorde for «psykose», og sa at viruset kunne bekjempes med sauna og vodka. Han mente også at sosial distansering var unødvendig.

Men den hviterussiske befolkningen tok i stor grad det ansvaret staten ikke tok, og stengte mye av service-næringen, mens bedrifter innførte hjemmekontor.

– Myndighetenes oppførsel under korona-pandemien viste fullstendig mangel på respekt for nasjonen. Det har berørt alle, sier en av presidentkandidatene, Viktor Babariko.