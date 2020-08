Hviterussiske demonstranter settes fri: – Politiet slo oss så blodet fløt

Demonstrasjonene i Hviterussland startet etter presidentvalget sist søndag.

Ifølge offisielle tall fikk sittende president Aleksandr Lukasjenko om lag 80 prosent av stemmene, mens opposisjonens kandidat Svetlana Tikhanovskaja fikk om lag 10 prosent.

Hennes tilhengere ville ikke akseptere valgresultatet, og Tikhanovskaja selv hevder at resultatet må være forfalsket.

Det hviterussiske opprørspolitiet har siden starten slått svært brutalt ned på demonstrasjonene. Nærmere 7000 personer er arrestert og fraktet til ulike varetektsfengsler.

Mange pårørende har ikke visst hvor deres nærmeste er blitt av, og samlet seg ved fengslene.

Les også: Skiskytterstjernen Domratsjeva ber politiet i Hviterussland stanse volden

Løslatte demonstranter jubler mens venner og familie venter utenfor ett av varetektsfengslene i Minsk. Foto: Sergei Gapon / AFP

– Slag og blod

I natt begynte myndighetene overraskende å slippe ut de fengslede demonstrantene.

Mange forteller om omfattende mishandling fra politiets side.

– Det var fryktelige forhold i fengselet. Politiet slo de unge mennene noe helt forferdelig. Det pågikk døgnet rundt. I en sal var det et hav av blod, forteller en kvinne til det hviterussiske nettstedet Tyt.by.

Hun sier at inni en liten celle var det 35 personer. Også unge kvinner ble slått hvis de nektet å undertegne en tilståelse som politiet hadde laget.

To mannlige demonstranter viser hvordan lårene ser ut etter å ha blitt banket opp i fengselet. Foto: Sergei Gapon / AFP

En journalist fra det russiske nettstedet Znak ble også arrestert og havnet i fengsel. Han ble sluppet fri etter forholdsvis kort tid, og leverte denne rapporten:

– Rundt meg var det slag og skrik. Det virket som om noen av de fengslede hadde bruddskader, i hender, bein eller rygg. De skrek ut i smerte ved den minste berøring, forteller journalisten Nikita Telisjenko.

En annen av de løslatte forteller at ingen ble spart.

– De arresterte alle, de slo alle, jenter, gutter, barn som var 15, 14, 13 år gamle. Det var en bestefar rundt 70 sammen med oss, sier Sergej til nyhetsbyrået Reuters.

Utenfor fengslene ble løslatte demonstranter møtt av familie og frivillige som bistå med medisinsk hjelp etter den hardhendte behandlingen mange av dem hadde fått av politiet. Foto: Stringer / Reuters

Myndighetene benekter overgrep

I natt besøkte viseinnenriksminister Aleksandr Barsukov ett av arrestlokalene i hovedstaden Minsk, og sa at alle som ble pågrepet under demonstrasjonene skal settes fri.

Etter besøket fortalte han journalister at det ikke hadde foregått noen form for overgrep mot de arresterte.

Innenriksminister Jurij Karajev sier likevel politiets håndtering av demonstrasjonene førte til mange uriktige pågripelser.

– Jeg tar ansvar og ber om unnskyldning overfor disse menneskene, sa han.

De kvinnelige demonstrantene svarte med blomstervifting da politiet bad dem fjerne seg i hovedstaden Minsk. De som ikke har blomster, stilte i stedet med hvite ballonger under en demonstrasjon torsdag 13. august. En ny forsyning med blomster leveres til demonstrantene i hovedstaden. Smil, jubel og blomster er blitt ett av demonstrantenes varemerke. Leger og sykepleiere har også sluttet seg til blomsterprotestene. Demonstrantene hilser hverandre med V-tegn og roser. En rose med et bånd i fargene til det hviterussiske flagget vises frem under en markering.

Se bildene: Hviterussere utfordrer makten med smil og blomster.

To døde

Onsdag bekreftet myndighetene i går at en 25 år gammel mann døde i politiets varetekt i Gomel, en by sørøst i landet.

En offisiell granskningskomité sier omstendighetene rundt dødsfallet er uklare. Han ble arrestert på søndag og politiet hevder han deltok i en ulovlig demonstrasjon.

25-åringens mor sier ifølge Radio Liberty/Radio Free Europe at sønnen ble tatt mens han var på vei for å besøke kjæresten. Ifølge moren led han av en hjertesykdom og ble holdt i en politibil i flere timer.

I tillegg døde en ung demonstrant i hovedstaden Minsk på mandag.

En talsmann for innenriksdepartementet opplyste at mannen prøvde å kaste en eksplosiv gjenstand mot politiet da den gikk av i hånden hans, og at han døde av skadene.

Utenlandske ambassadører og lederen for EUs representasjonskontor i Minsk valgte i samlet flokk å legge blomster på hvor han døde, for å understreke kritikken mot hvordan hviterussiske myndigheter håndterer protestene i etterkant av presidentvalget.

Lederen for EUs kontor i Hviterussland, tyske Dirk Schuebel, gikk i spissen for de utenlandske ambassadører som la ned blomster på stedet hvor en demonstrant ble drept i Minsk 10. august. Foto: Sergei Gapon / AFP

EU drøfter straffetiltak

Utenriksministrene i EU skal i dag ta stilling til om det skal innføres nye straffetiltak på grunn av voldsbruken overfor demonstrantene og gjennomføringen av presidentvalget.

Forrige runde med sanksjoner ble avsluttet i 2016 da hviterussiske myndigheter satte fri politiske fanger.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen har allerede signalisert at hun mener det er nødvendig med straffetiltak mot dem som er ansvarlig for volden mot demonstrantene. På møtet med utenriksministrene vil hun legge fremme et forslag om sanksjoner mot Hviterussland.

Den tyske regjeringen har gitt uttrykk for at de tenker det samme, og sier at alle som er arrestert i forbindelse med demonstrasjonene må løslates.

Det kan være trusselen om å bli rammet av nye tiltak som gjør at myndighetene i Hviterussland nå setter demonstrantene på frifot.

Landets utenriksminister Vladimir Makei sier i en uttalelse at det er «vilje fra hviterussisk side til en konstruktiv og objektiv dialog med utenlandske partnere om alle saker knyttet til utviklingen i Hviterussland».

Oppfordrer til massedemonstrasjoner

I natt var det for første gang siden valget ingen omfattende protestaksjoner i hovedstaden Minsk.

Det er uklart om myndighetene nå vil la demonstrantene få protestere i fred, eller om politiet igjen kommer til å bruke harde maktmidler.

Svetlana Tikhanovskaja befinner seg fortsatt i Litauen, hvor hun er under beskyttelse av litauiske sikkerhetsmyndigheter. Hun søkte tilflukt i nabolandet etter å ha innlevert en formell klage på valgresultatet.

Hun oppfordrer sine landsmenn til å mobilisere i helgen, for å vise styrke.

– Jeg ber hver eneste ordfører i hver eneste by om å organisere fredelige demonstrasjoner. Hviterussere ønsker ikke å leve under dette regimet lenger. Flertallet tror ikke på valgseieren, sa Tikhanovskaja i en video publisert på YouTube.

Tikhanovkajas ektemann, den populære bloggeren Sergej Tikhanovskij, er fortsatt i fengsel.

Tikhanovskij stod bak valgkampens populære slagord: «Stopp kakerlakken». Ingen hviterussere var i tvil om hvem han siktet til. Da han ble arrestert, besluttet Tikhanovskaja å stille i hans sted i presidentvalget. Hun ble enormt populær på rekordtid.

Følg utviklingen i NRKs Nyhetssenter: