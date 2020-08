Opposisjonsleiar i dekning – kraftige protestar i Kviterussland

Vitne fortel om kaotiske scenar i hovudstaden Minsk med demonstrantar som ropte, bilhorn og sirener. Også i andre byar i Kviterussland var det protestert mot valresultatet.

Ein video viser politiet som skyt sjokkgranatar mot demonstrantane for å spreie dei.

ARM-I-ARM: Protestane har auka utover natta etter at det offisielle valresultatet vart proklamert. Foto: SIARHEI LESKIEC / AFP / NTb Scanpix

Ifølgje vitne samla fleire tusen demonstrantar og om lag tusen opprørspoliti seg i sentrale delar av hovudstaden Minsk.

Medium knytt til opposisjonen, blant dei tut.by og Nasha Niva, skriv at det blir brukt vasskanonar og at ein politibil skal ha køyrt inn i folkemengda. I natt var både nettavisene nede. Internett er nede og NRK har høyrt rapportar om at gatelys er sløkte i deler av byen.

Det kjem meldingar om skadde i sosiale medium og internasjonale nyheitsbyrå. Bilde i sosiale medium viser demonstrantar med hovudskadar, men innanriksdepartementet nektar likevel for at nokon er skadde.

FØRSTEHJELP: Ein skadd mann får førstehjelp på gata i Minsk i natt. Foto: Sergei Grits / AP / NTB Scanpix

Ber om at valdsbruken tek slutt

Medan demonstrasjonane gjekk føre seg i mellom anna Minsk og Brest, bad opposisjonsleiar Svetlana Tikhanovskaja om ro og om at tryggingsstyrkane avstår frå å bruke vald.

– Eg vil minne politiet og militære styrkar om at dei er del av vår offentlegheit, seier ho ifølgje valkampapparatet sitt.

– Eg veit at folket i Kviterussland vil vakne i morgon til eit nytt land, seier ho vidare.

I DEKNING: Presidentkandidat Svetlana Tikhanovskaja maner til ro og ber både politi og demonstrantar avstå frå vald. Foto: VASILY FEDOSENKO / Reuters / NTB Scanpix

Styresmaktene i Kviterussland seier på si side at demonstrasjonane er under kontroll.

– Politiet har på kontroll på situasjonen med dei ulovlege massesamlingane, melder det statlege nyheitsbyrået Belta, som siterer innanriksdepartementet.

Utfordrar har gått i dekning

Mange er òg arresterte i opptøyane. Tikhanovskaja gjekk i dekning etter at fleire av valmedarbeidarane hennar vart arresterte.

Ein av rådgivarane hennar har flykta til Moskva i frykt for si eiga tryggleik, melder CNN. Alt før valet sende Tikhanovskaja barna sine til Moskva i frykt for kva som kunne hende dei.

Den 37 år gamle engelsklæraren kom for alvor inn i politikken då ektemannen hennar, den populære bloggaren Sergej Tikhanovskij, vart henta av Lukasjenko sine agentar og fengsla.

Over 100 demonstrantar skal ha vore arresterte i natt. Foto: VASILY FEDOSENKO / Reuters / NTB Scanpix

Nekta å godta tapet

Tikhanovskaja utfordra Kviterusslands mangeårige leiar Aleksandr Lukasjenko i presidentvalet. Valdagsmålinga frå det statlege nyheitsbyrået BelTA gir den sitjande presidenten rundt 80 prosent av stemmene og Tikhanovskaja berre 7 prosent.

Dermed kan det sjå ut til at Lukasjenko kan ta fatt på den sjette perioden sin som statsleiar.

Men Tikhanovskaja nektar å godta valnederlaget. Ifølgje ein medarbeidar seier ho at ho er overtydd om at fleirtalet av kviterussarane stør henne.

Den tidlegare engelsklæraren Svetlana Tikhanovskaja er på kort tid vorte den fremste opposisjonspolitikaren i Kviterussland. Her stemmer ho søndag i heimbyen Minsk. Foto: AP / NTB Scanpix

Valkommisjonen i landet har enno ikkje offentleggjort det offisielle valresultatet.