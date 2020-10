Titusenvis av mennesker demonstrerer i Minsk, melder det uavhengige hviterussiske nettstedet tut.by. Et annet nettsted, Nexta, skriver at mer enn 100 000 deltar i dag.

Det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti skriver at titalls mennesker har blitt arrestert og at politiet har tatt i bruk tåregass mot demonstrantene.

Tolv av metrostasjonene i sentrum av Minsk har blitt stengt mens protestene pågår.

Allerede fra morgenen av kjørte politi og militære inn busser, lastebiler og spesialkjøretøy. Også kjøretøy med vannkanoner står klare til å bli brukt mot demonstrantene.

FORBEREDT: Opprørspolitiet har sperret av gater i sentrum av Minsk for å hindre demonstranter i å ta seg fram. Foto: AP

Opprørspoltiet har sperret av flere gater i sentrum av byen, og det mobile internettet fungerer dårlig.

Myndighetene har gitt mobilselskapene beskjed om å sette ned hastigheten, slik at det blir vanskeligere for opposisjonens søttespillere å organisere demonstrasjonen.

Ultimatum

Demonstrasjonen i dag kalles «Folkets ultimatum».

Den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja sier i en uttalelse at det vil bli satt i gang en storstreik i Hviterussland fra midnatt hvis president Lukasjenko ikke går av innen da.

ULTIMATUM: Den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja krever at president Lukasjenko går av inn midnatt i dag. Foto: Emil Helms / AP

Hun krever også at det blir slutt på bruken av vold fra politiets og militærets side i forbindelse med demonstrasjonene.

Tikhanovskaja forlanger dessuten at politiske fanger blir satt fri.

Opposisjonslederen henvender seg i tillegg til dem som arbeider i politiet, militæret og statsapparatet.

– Dette er dagen der dere må velge om dere skal skifte side, om dere skal tjene folket, eller regimet, sier Tikhanovskaja.

MOBILISERING: Igjen deltok svært mange mennesker i opposisjonens markering i Minsk. Foto: tut.by

Hun understreker at Hviterussland igjen skal bli en rettsstat.

Men Tikhanovskaja sier det er uklart hvor stor oppslutning en ny streik vil få, fordi mange er redde for å miste jobbene sine i statlige bedrifter.

Nekter å gå av

Den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko hevder at han fikk 80 prosent av stemmene i presidentvalget den 9. august.

Han har konsekvent avvist kravet fra opposisjonen om å gå av, og det er liten grunn til å tro at han vil ta mer hensyn til det siste ultimatumet.

FORTSETTER: President Aleksandr Lukasjenko nekter å gå av, men sier at det kan bli aktuelt å endre grunnloven i landet. Foto: Sergei Sheleg / AP

For to uker siden møtte han flere av de fremste representantene for opposisjonen til samtaler i fengselet der de sitter. Møtet skal ha vart i fire timer. Hensikten var muligens å etterkomme et krav fra vestlige land om å ha en dialog med opposisjonen.

Men senere har politi og militære slått hardt til mot demonstrantene, så det ser ikke ut til å være snakk om noen mykere linje mot opposisjonens støttespillere.

TUNGT BEVÆPNET: Opprørspolitiet har ikke dempet sitt nærvær i Minsk den siste tiden. Foto: AP

Dessuten har politiet truet med å skyte mot de mest aggressive demonstrantene.

