Det uavhengige hviterussiske nettstedet tut.by har følgende overskrift:

«Det er en vanlig søndag i Hviterussland: Arrestasjoner, spesialkjøretøy og folk i sentrum av Minsk.»

Ifølge nettstedet ble politifolk og kjøretøy utplassert helt fra morgenen av.

Politiet har stengt deler av sentrum i Minsk for å hindre demonstrantene i å ta seg fram. Foto: tut.by

Nå sier en talskvinne for regjeringen at politiet har tatt i bruk vannkanoner, og at demonstranter blir arrestert.

Deler av sentrum i Minsk har blitt stengt av politiet. Det mobile internettet har vært nede.

Hver søndag har dert vært store demonstrasjoner med rundt 100.000 mennesker i gatene. Sist helg ble 350 personer pågrepet.

Les mer: Situasjonen i Hviterussland er katastrofal

Politiske fanger

OPPSLUTNING: Tusenvis av mennesker deltar i dagens demonstrasjon til støtte for de politiske fangene i Hviterussland. Foto: tut.by

Dagens demonstrasjon er til støtte for politiske fanger. Ifølge organisasjonen Viasna er det nå er 77 politiske fanger i landet. Blant dem er Sergej Tikhanovskij, som ikke fikk stille i presidentvalget.

Men hans kone stilte. Svetlana Tikhanovskaja hevder at hun vant klart over Lukasjenko. Selv om den sittende presidenten ifølge offisielle tall fikk 80 prosent av stemmene.

Det polske nettstedet Nexta melder at det er tatt ut tiltale mot 250 politiske aktivister.

Til sammen har trolig 10.000 demonstranter blitt arrestert siden presidentvalget.

Les også: Lukasjenko søker hjelp hos Putin

Utenlandske journalister utestengt

Rett før helgen meldte utenriksdepartementet at tillatelsen til alle utenlandske journalister har blitt trukket tilbake.

UTE: Hviterussiske myndigheter har tatt akkrediteringen fra alle utenlandske journalister. Utenlandske medier kan dermed ikke rapportere fra landet. Foto: tut.by

Det betyr i praksis at ingen utenlandske medier kan rapportere fra landet. Heller ikke hviterussiske journalister jobber for medier i andre land.

Myndighetene sier at tillatelsene skal gis ut på nytt, men ingen kan svare på når det vil skje.

Utestengningen av utenlandske medier skjer rett etter at EU, USA og flere andre land innførte straffetiltak mot sentrale personer i Lukasjenko-regimet.

EUs tiltak er rettet mot et 40-talls personer. De kan ikke reise vestover, og deres verdier i medlemslandene kan ikke røres.

Les mer: Opposisjonsleder flyktet fra Hviterussland