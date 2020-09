Lukasjenko søker hjelp hos Putin

Hviterusslands omstridte president kom mandag til Russland og Sotsji for å møte president Vladimir Putin.

Under samtalene ble det klart at Russland har avtalt å låne Hviterussland 1,5 milliarder dollar.

Putin skal ha sagt at det hviterussiske folket bør løse krisen uten utenlandsk innblanding, ifølge AP.

Russlands leder har tidligere sagt at han har styrker som er klare til å gripe inn hvis protestene i nabolandet kommer helt ut av kontroll.

Under møtet sa Lukasjenko at den siste utviklingen viser at landene bør stå nærmere hverandre.

Han takket president Putin for hjelpen etter valget i august.

Aleksandr Lukasjenko smilte da han ankom Sotsji. På flyplassen ble han mottatt av russiske tjenestemenn. Foto: Andrei Stasevich / AP

Store demonstrasjoner, mange arresterte

I flere uker har demonstranter gått ut i gatene for å protestere mot et presidentvalg de mener er ugyldig. Opposisjonen anklager Lukasjenko for valgfusk.

Siden valget har tusenvis av regimekritikere blitt pågrepet, blant dem flere viktige opposisjonsledere.

Flere andre framtredende opposisjonelle har blitt deportert eller tvunget til å forlate landet.

I søndagens demonstrasjoner er det anslått at 150.000 mennesker protesterte i hovedstaden, skriver nyhetsbyrået AP. Flere enn personer 770 arrestert, viser tall fra innenriksdepartementet.

Folk som har blitt arrestert har fortalt om mishandling og voldsbruk i fengslene.

Opprørspolitiet har arrestert en demonstrant i Minsk. Søndag var han en av 770 personer som ble pågrepet. Foto: AP

Putin har sagt at han anser Lukasjenkos valgseier som gyldig. Samtidig har russiske og hviterussiske styrker begynt en felles militærøvelse i byen Brest, helt vest i landet nær den polske grensen.

Bekymring i FN

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, sier hun er bekymret over rapportene om hvordan de fredelige demonstrasjonene er blitt møtt med vold.

Hun sier påstandene om tortur må etterforskes, og at de skyldige må stilles til ansvar.

Opp mot 150. 000 personer demonstrerte i Minsk på søndag. Foto: Tut.by / Reuters

FNs menneskerettighetsråd har bestemt at de vil holde et spesialsesjon om voldsbruken og utviklingen i Hviterussland. Debatten skal finne sted fredag 18. september.

Hviterusslands representant i rådet kaller beslutningen om møtet «en form for direkte innblanding i en suveren stats indre anliggender».

