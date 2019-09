Hundrevis av asylsøkere evakueres fra Lesvos

Forholdene for migranter og flyktninger i flyktningleiren Moria på Lesvos har fått hjelpeorganisasjoner til å slå alarm gjentatte ganger de siste årene.

Leiren har kapasitet til 3000 mennesker. Nå oppholder 11.000 asylsøkere seg på den greske øya, viser tall fra FNs høykommissær for flyktninger.

Hetebølgen har gjort den allerede kritiske situasjonen i Moria desto verre, og mandag startet evakueringen av 1500 mennesker fra øya.

635 afghanere var de første som fikk reise fra Moria-leiren på Lesvos til det nordlige Hellas mandag. Foto: STRINGER / AFP

Afghanere evakuert

Greske tjenestemenn og hjelpearbeidere fra FN samarbeider om evakueringen, som begynte mandag morgen med en første gruppe på 635 afghanere som skal overføres fra Moria-leiren på Lesvos til det nordlige Hellas.

Ytterligere 700 asylsøkere skulle etter planen evakueres senere mandag.

– Jeg håper jeg kommer meg ut av dette helvetet så raskt som mulig, sier Mohamed Akberi (21), en nyankommet asylsøker ved Moria melder NTB.

En båt ankommer Lesvos 22. august 2015. Foto: ACHILLEAS ZAVALLIS / Afp

75.000 i asylkø i Hellas

Flyktningavtalen mellom EU og Tyrkia i 2016 satte en brå stopp for den største trafikken fra Tyrkia til Hellas, men ennå kommer flere hundre flyktninger og migranter til Hellas fra Tyrkia hver uke.

Bare i august ankom 3.000 nye asylsøkere Lesvos, viser tall fra FN. 75.000 mennesker venter nå på å få asylsøknaden sin behandlet i Hellas. Felles for de fleste på Lesvos er at de ikke kommer videre.

FN-tall viser at under fire prosent blir sendt tilbake til Tyrkia, mens resten forhindres fra å ta seg videre til det greske fastlandet.

Det har skapt en fortvilet situasjon på øya, der spesielt barnas lidelser bekymrer mange.

Syriske flyktninger klemmer hverandre etter å ha nådd Lesvos i en gummibåt 23. august 2015. Foto: ACHILLEAS ZAVALLIS

Femåringer alene

En tredjedel av dem som oppholder seg i Moria-leiren er barn.

I fjor tok Leger uten grenser til orde for å evakuere mindreårige og andre sårbare mennesker i Moria fra Lesvos. Det store omfanget av selvskading og selvmordsforsøk blant barna fikk hjelpeorganisasjonen til å frykte en større krise.

Barna led av angst, panikk og flere hadde sluttet å snakke.

«Hellas og deres partnere i EU svikter gravide kvinner, barn som er alene, ofre for tortur og seksuell vold og andre sårbare personer som søker beskyttelse i Europa», het det kort tid etter i en rapport fra den britiske hjelpeorganisasjonen Oxfam, publisert i januar i år.

Nå bor det 600 barn i den såkalt trygge sonen. Kapasiteten er egentlig rigget for 160 mennesker.

De yngste enslige barna på flukt som bor der er fem år.

Syrere går forbi EU-flagget og det greske flagget på øya Lesvos 22. august 2015. Foto: ACHILLEAS ZAVALLIS / Afp

Barn drepte barn

I slutten av august i år ble en 15 år gammel gutt fra Afghanistan pågrepet for å ha knivstukket en annen 15-åring til døde i denne såkalte trygge sonen i Moria. Hendelsen ble omtalt i VG.

Gutten skal også ha påført to andre mindreårige alvorlige skader. En annen tenåringsgutt er også pågrepet i forbindelse med saken.

FN har bedt greske myndigheter ta grep og slått alarm om barnas sikkerhet i leiren.

– Greske myndigheter må ta umiddelbare grep for å sørge for at disse barna blir overført til et trygt sted, sa FNs Hellas-representant Philippe Leclerc i en uttalelse etter hendelsen.

Det er foreløpig hetebølgen som oppgis som årsak for mandagens evakuering.