Wanzhou, som også er datter av Huaweis grunnlegger og styreformann, ble arrestert i Vancouver i Canada i desember 2018. Det skjedde etter at kanadiske myndigheter fulgte opp enn arrestordre som USA har utstedt mot henne, for brudd på sanksjonsregimet mot Iran.

Hun ble seinere satt fri mot kausjon, men skal etter planen møte i retten igjen i dag, og kan bli holdt tilbake i Canada for en ny periode, i påvente av en beslutning om utlevering til USA. Meng Wanzhou har lenge eid et hus i Vancouver.

28. januar offentliggjorde amerikanske myndigheter tiltalepunktene mot Huawei, som retter seg direkte mot selskapets finansdirektør og to datterselskaper.

Dette huset i Vancouver disponeres av finansdirektør Meng Wanzhou i Huawei Foto: BEN NELMS / Reuters

Brudd på amerikanske sanksjonsregler

De er anklaget for å ha løyet overfor amerikanske myndigheter om Huaweis forretninger og interesser i Iran.

Ifølge amerikanske myndigheter skal den kinesiske teknologigiganten ha brukt et selskap i Hongkong som mellomledd for å selge utstyr til Iran. Dette skal de ikke ha opplyst til amerikanske myndigheter, i forbindelse med kontrakter som er inngått i USA. Dessuten skal interesser tilknyttet Huawei ulovlig ha tilegnet seg ny teknologi.

De pikante med saken er at Meng Wanzhou er datter til stifteren av Huawei Ren Zhengfei, og dermed tilhører den absolutte økonomiske eliten i Kina.

Huaweis finansdirektør Meng Wanzhou står i sentrum for striden rundt den kinesiske teknogiganten Huawei Foto: Handout / Reuters

Samtidig er to kanadiere arrestert i Kina anklaget for forsøk på økonomisk svindel. Dette har brakt forholdet mellom de to land ned på frysepunktet, og situasjonen ble ytterligere tilspisset etter at Canadas ambassadør til Kina John McCallum sa at det kanskje ikke var så lurt at Meng ble utlevert til USA. Han har seinere trukket seg fra stillingen, etter en samtale med Canadas statsminister Justin Trudeau.

Arrestasjonen av Meng Wanzhou er fulgt opp av mange land gjennom at de sier de ikke vil gi Huawei tilgang til utbyggingsprosjekt av nye generasjoner av mobilnett, av frykt for spionasje.

«USA mobiliserer sine statsressurser»

Kinesiske myndigheter har reagert skarpt på det som de kaller et politisk maktspill og bakvaskelseskampanje fra USA sin side for å forsøke å presse Huawei ut av det internasjonale markedet.

Huawei – fare for spionasje eller svertekampanje?

Det kinesiske utenriksdepartementet ba tirsdag USA trekke tilbake utleveringsbegjæringen for Meng Wanzhou og anklaget amerikanske myndigheter for «å mobilisere sine statsressurser» for å skade kinesiske interesser.

Pressetalsmann Geng Shuang avviste på en brifing i Beijing tirsdag at Huawei har gjort noe ulovlig Foto: Andy Wong / AP

I en skarp uttalelse fra kinesiske UD heter det også at Kina vil forsvare kinesiske interesser i utlandet, uten å gå i detalj på hvilken måte dette vil skje. De aviser totalt påstandene om at Huawei har brutt sanksjonedregimet overfor Iran.

Huawei er i dag en av gigantene på det internasjonale telemarkedet, og samarbeidet blant annet tett med norske Telenor om utbygging av telenettet i Norge. Selskapet sier inntektene i 2018 vil ligge på mer enn 800 milliarder norske kroner.