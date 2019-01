Huawei – fare for spionasje eller svertekampanje?

Huawei er et innovativt kinesisk teknologiselskap som på kort tid har klart å markere seg internasjonalt og har 180.000 ansatte verden over. Selskapet er, i tillegg til Ericsson og Nokia, de eneste som kan levere komplett infrastruktur til den globale satsingen på 5G-nettet.

Huawei opplever nå å måtte forsvare seg mot påstander om at selskapet kan utgjøre en sikkerhetsrisiko mot landene det opererer i, ved å spionere på vegne av Kina.

TEKNOLOGI: Journalister og besøkende på en lansering ser på en trailer om Huaweis 5G teknologi Foto: FRED DUFOUR / AFP

Sikkerhetsloven

Grunnleggeren av Huawei, Ren Zhengfei, kom nylig på banen og hevdet at selskapet aldri vil utlevere informasjon til kinesiske myndigheter.

Det kan han trolig ikke love.

Den kinesiske sikkerhetsloven står nemlig i veien for det.

I henhold til loven fra 2017 må både individer og selskaper støtte opp om kinesisk etterretning, om de blir bedt om det.

Dette skal være en av grunnene til at blant annet Australia bestemte seg for at Huawei ikke er aktuell som leverandør til landets 5G nett.

Det er likevel frykten for at Huawei skal drive spionasje på vegne av kinesiske myndigheter som gjør at flere land følger etter USA, og stenger døren til selskapet. Ingen har lagt frem beviser om slik aktivitet.

GRUNNLEGGER: Ren Zhengfei er grunnleggeren av Huawei. Hans bakgrunn fra det kinesiske militæret (PLA) er en av grunnene til at det rettes søkelys på selskapets forbindelser til myndighetene Foto: Vincent Yu / AP

«Made in China 2025»

Kinesiske myndigheter reagerer sterkt på det de mener er grunnløse påstander og en svertekampanje mot Huawei.

Kina mener at USA bevisst setter kjepper i hjulene for det private selskapet, for å hindre kinesisk konkurranse, både politisk og økonomisk.

Huawei er nemlig blitt en spydspiss for den høyteknologiske nasjonen Kina satser på å bli.

«Made in China 2025» er en ambisiøs plan der Kina har som mål å riste av seg ryktet som verdens fabrikk. Landet ønsker i stadig sterkere grad å utvikle sin egen teknologi, og bli mindre avhengig av deler fra USA.

Derfor er det satt igang enorme prosjekter, der det utivikles kinesiske mikroprosessorer og datanettverk, uten amerikanske komponenter.

– Skader USAs økonomi

Satsingen ble enda viktigere for landet etter at det kinesiske telecom-selskapet ZTE i fjor nesten ble utslettet, da det som følge av å omgå amerikanske sanksjoner ikke lenger fikk tilgang til mikroprosessorer fra USA.

Kina legger langsiktige planer og staten støtter offensivt opp om selskap som eksporterer teknologi.

SPYDSPISS: Huawei er en spydspiss for den høyteknologiske fremtiden Kina ønsker seg Foto: FRED DUFOUR / AFP

Gunstige statlige lån er en av grunnene til at Huawei har kunnet skyte fart og konkurrere på pris på det internasjonale markedet.

USAs president Donald Trump mener at «Made in China 2025» vil styrke den kinesiske, og samtidig skade den amerikanske økonomien.

– USA behandler Huawei som en fiende på en geopolitisk slagmark, men dette firmaet vier seg teknologi og handel. Ved å påtvinge Huawei og ZTE politiske stempel setter Washington slike selskapers rett til å holde seg unna politikk i fare. Dette er Mccarthyisme på det teknologiske området, skriver den nasjonalistiske kinesiske avisen Global Times.

ARRESTERT: Huaweis finansdirektør Meng Wanzhou ble arrestert i Canada 1 desember 2018, og risikerer å bli utlevert til USA. Der kan hun bli stilt for retten for bankbedrageri og for brudd på amerikanske sanksjoner. Hun er datter til grunnleggeren av Huawei. Foto: Handout / Reuters

Sårbarhet

Software til 5G-teknologien er veldig spesialisert. Den utvikles kun av produsenten, og utstyret blir kontinuerlig oppdatert hos operatøren.

Derfor er det, ifølge NRKs kilder, umulig å garantere at en aktør ikke misbruker den.

Dersom det skulle skje er det svært vanskelig å avsløre, uansett hvem produsenten skulle være.

Huawei oppretter sikkerhetssentre for å berolige myndighetene i flere land, og har lovet å gjøre dette også i Norge.

Trolig vil heller ikke slike tiltak kunne eliminere faren, for det er kun utvikleren selv som har kompetansen til å kunne se og finne eventuelle svakheter.

Tillit er derfor en viktig faktor.

Kostnader er en annen.

Huawei har utviklet 4G-nettet i Norge, og de samme basestasjonene vil kunne brukes til 5G. Dersom selskapet skiftes ut, er det snakk om ekstra utgifter på mange milliarder kroner.

Og dersom andre aktører skal overta, er sikkerhetsutfordringene fremdeles til stede.

Kanskje er tilliten da en annen.

Kanskje vi skal spørre Edward Snowden.