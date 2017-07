Hjertelig velkomst for Merkels venner i Hamburg

Man skal kanskje ikke legge så mye i det, men ut ifra bildene som ble tatt da Angela Merkel ønsket statslederne velkommen, er det kanskje noen hun har en bedre tone med enn andre.

Det er ikke ofte lederne for de mektigste landene i verden møtes på denne måten. Den formelle hilserunden gir pressefotografer en gyllen mulighet til å ta symboltunge blinkskudd.

Det samme skjedde for seks uker siden da flere av de samme lederne møttes på Nato-toppmøtet i Brussel.

Da benyttet Trump muligheten til å irettesette Nato-landene for ikke å bidra nok til samarbeide, og Trumps dytt av Montenegros president Dusko Markovic mye oppmerksomhet.

Trump rettet også kritikk mot Tyskland for handelsunderskudd før han trakk USA ut av Parisavtalen da han kom hjem.

I etterkant har bildene som ble tatt i forbindelse med Trumps forrige tur til Europa, ofte blitt brukt for å illustrere forholdet mellom USA og resten av verden.

Macron-kyss

Da Merkel ønsket Marcon velkommen i Hamburg, så det ut til at det var to venner som hilste på hverandre på den røde løperen.

Merkel var den første statslederen Marcon møtte da han ble valgt til president i Frankrike. De to har siden møtt hverandre flere ganger, og ga hverandre en god klem.

Macron tvitret også seansen mellom de to like etterpå.

En annen som også fikk en varm velkomst av Merkel, var EUs president Donald Tusk.

Angela Merkel virket å sette pris på møtet med Donald Tusk. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

I Hamburg så Merkel også ut til å finne tonen med Canadas populære statsminister Justin Trudeau.

Canadas statsminister Justin Trudeau og Merkel ser virkelig ut til å ha funnet tonen. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Velkomstbildene ble tatt i forkant av det såkalte familiebildet der statsledere fra de 19 mektigste landene i verden, samt EU og flere organisasjoner deltar.

En etter en ankom statslederne på det røde teppet, hvor Merkel sto og ventet.

Da Saudi Arabias statsminister Ibrahim Abdulaziz Al-Assaf ankom, hilste de høflig på hverandre.

Merkel bukket da Saudi-Arabias statsminister Ibrahim Abdulaziz Al-Assaf ble ønsket velkommen Foto: SAUL LOEB / AFP

En annen som ble høflig mottatt, var Indias statsminister Narendra Modi.

Indias statsminister Narendra Modi ankommer G20-møtet. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Russlands president Vladimir Putin så ut til å være i virkelig godt humør da han gikk over den røde løperen for å møte Merkel. Begge smilte hjertelig da de håndhilste på hverandre og småpratet litt før Putin gikk videre.

Russlands president Vladimir Putin smiler lurt i det han ønskes velkommen av Merkel. Foto: WOLFGANG RATTAY / Reuters

Forholdet mellom Merkel og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har ikke vært det beste i år, blant annet på grunn av Ergdogans anklager om at Tyskland driver med nazimetoder i forbindelse med valget i Tyrkia. Men da de møttes på den røde løperen, ga de hverandre et lite smil.

Merkel hilser på Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan på den røde løperen. Foto: SAUL LOEB / AFP

Til tross for at Merkel har møtt USAs president flere ganger allerede, ser det ut ifra bildene i Hamburg ikke ut til at de to mektige statslederne helt har funnet tonen. Det vanket ingen velkomstkyss på Trump, og da han gikk videre knyttet han neven i været til fotografene.

Merkel ønsker Donald Trump velkommen. Foto: WOLFGANG RATTAY / Reuters

Da Merkel tok imot USAs tidligere president Barack Obama i Berlin i fjor, så det ut til at hun virkelig satte pris på besøket hans.