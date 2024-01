Hjelpeorganisasjoner stopper aktivitet i Jemen

23 hjelpeorganisasjoner som jobber i Jemen advarer i en felles uttalelse om at videre militær opptrapping kan bli «ekstremt alvorlig» for befolkningen i Jemen, skriver britiske The Guardian.

De ber innstendig Storbritannia, USA og Houthi-militsen om å prioritere diplomatiske løsninger framfor militæraksjoner.

Norske Flyktninghjelpen og Redd Barna er blant organisasjonene bak uttalelsen. Internasjonale Redd Barna er en av de største hjelpeorganisasjonene i landet med 700 medarbeidere.

– Krisen i Jemen er fortsatt en av de største i verden, og den siste eskaleringen vil bare forverre situasjonen for barna, sier utenlandssjef i Redd Barna, Nora Ingdal til NRK.

Rundt 80 prosent av befolkningen i Jemen har behov for humanitær hjelp. Elleve millioner av dem er barn.

Houthi-opprørere i Jemen demonstrerer etter angrepene fra Storbritannia og USA. Foto: AP

USA og Storbritannia gjennomførte natt til sist fredag et større angrep mot Houthi-opprørere i Jemen. Målet var å stanse de Iran-støttede Houthienes angrep mot skipstrafikken i Rødehavet.

Houti-opprørerne sier målet deres er å presse Israel til å åpne for mer nødhjelp inn i Gaza og at de umiddelbart vil la skipene passere fritt hvis Israel innfører våpenhvile.

Frykter matmangel

Hjelpeorganisasjonene anslår at millioner av mennesker i Jemen har måttet flykte fra hjemmene sine etter angrepene fra USA og Storbritannia og at mange har problemer med å få tak i mat, drivstoff, medisiner og andre livsviktige varer.

– Hundretusener av mennesker risikerer å sulte hver dag, sier Ingdal i Redd Barna.

Hun forteller at hjelpeorganisasjonene allerede merker konsekvenser av den millitære opptrappingen.

USA gjennomførte natt til lørdag nye angrep mot houthi-mål i Jemen. Bildet viser et ødeleggelsene ved et radaranlegg tilknyttet flyplassen i Sana etter forrige angrepsbølge natt til fredag. Foto: Maxar Technologies / AP / NTB

Flere av deres viktigste samarbeidspartnere har allerede stoppet arbeidet i landet, fordi de er redde for sikkerheten til de ansatte, sier Shannon Orcutt, talsperson for internasjonale Redd Barna i Jemen til The Guardian.

Landet er helt avhengig av import. Det er nå forsinkelser og problemer med å få livsnødvendige varer inn i landet. Det har ført til økte priser.

«Mangel på basisvarer som mat og drivstoff og økte priser, vil forverre den allerede katastrofale økonomiske krisa og øke avhengigheten av nødhjelp», står det i uttalelsen.

De krever at «sivilbefolkningen og sivil infrastruktur må beskyttes, og at humanitær hjelp må få garantier om fri tilgang inn i landet.»

I tillegg ber de om en umiddelbar våpenhvile i Gaza «for å spare liv og hindre videre ustabilitet i regionen».

Væpnede menn følger med fra stranda etter at houthi-opprørere har bordet et skip i Rødehavet. Foto: Reuters

USA med nye missilangrep

USA har gjennomført nye angrep mot Houthiene i Jemen, opplyser amerikanske kilder til nyhetsbyrået Reuters.

Angrepene skjedde tirsdag og var rettet mot Houthienes sjømålsraketter.

Til tross for de militære aksjonene fra USA og Storbritannia den siste uka, har houthiene fortsatt angrepene mot skip i området.

Mandag ble et amerikanskeid lasteskip truffet av en rakett nær Aden, og tirsdag ble et greskeid fartøy truffet.

Også norske skip har blitt av raketter frå Houthi-bevegelsen. Kjemikalietanker, blant annet Strinda eies av bergenske J. Ludwig Mowinckels Rederi ble truffet av raketter rundt 12. desember Foto: AS J. Ludwig Mowinckels Rederi

– Gaza-krigen må stoppes

Krigen i Gaza og angrepene i Rødehavet var også tema på andre dag i Verdens økonomiske forum (WEF) i Davos.

– For å stoppe angrepene i Rødehavet må Gaza-krigen ta slutt, sa Qatars statsminister, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.

Statsministeren sier situasjonen i regionen er «en oppskrift på opptrapping overalt» og at Qatar mener en avspenning på Gazastripen vil stanse eskaleringen andre steder.

– Vi må ta tak i kjernespørsmålet, som er Gaza, for å få ned spenningen alle andre steder. Dersom vi fortsetter å fokusere på symptomene uten å behandle den underliggende årsaken, vil alle løsninger være midlertidige, sier statsminister al-Thani.

Samtidig skal EUs medlemsland ha stilt seg positive til å igangsette en europeisk marineinnsats i Rødehavet, hevder diplomater til nyhetsbyrået Reuters.

Målet skal være å starte opp prosjektet innen 19. februar og få det operasjonsdyktig kort tid etterpå. Oppdraget er å beskytte skip i Rødehavet mot angrep fra Houthi-opprørerne.