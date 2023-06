Leiaren for den ukrainske Kherson-regionen skriv tysdag morgon at dei har starta å evakuere landsbyane som ligg i nærleiken av demninga.

– Vatnet vil nå kritiske nivå innan fem timar, seier han ifølge Reuters.

Den sørlege kommandoposten for det ukrainske militæret seier at omfanget av øydelegginga og storleiken på området som er råka enno blir gjort greie for.

Ein video på sosiale medium, som ikkje er verifiserte frå uavhengig hald, ser ut til å vise at demninga har broste og at vatn strøymer igjennom den.

Satellittbilete som er teke måndag viser Kakhovka-demninga i fungerande stand. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES / Reuters

Statlege Russiske medium hevdar også at demninga har fått skader, men at dette er som følge av kampar i området.

Dei skriv også at 80 busetnader i nærleiken kan vere påverka. Tass siterer den lokale ordføraren, som kallar øydelegginga for «ei alvorleg terrorhandling».

Byrået melder vidare at territoriet nedstraums er overfløymd. Begge sider skuldar kvarandre for å stå bak, ifølge Reuters.

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj har kalla inn til eit naudmøte om den påståtte bresten, melder Ukraina sitt nasjonale tryggingsbyrå tysdag morgon.

Opplysingane er ikkje verifiserte frå uavhengig hald.

Kan ha øydelagt vassforsyninga for mange

Demninga ligg ved eit kraftverk og demmer opp Kakhovka-reservoaret, og er 3.2 kilometer lang. Den inneheld drygt 18 kubikk-kilometer med vatn.

Dersom det stemmer at den er sprengd, kan vassforsyninga til store delar av sørlege Ukraina vere alvorleg råka.

Ukrainsk president Volodymyr Zelenskyj har tidlegare skulda Russland for å planlegge sprenging av demninga, for å fløyme over området som ligg nedstraums.

Russiske styrkar blei fotografert på toppen av demninga våren 2022. Foto: AP

Atomkraftverket i Zaporizjzja kan også bli etterlate utan vatn til kjøling, åtvara Zelenskyj den gongen.

Reservoaret forsyner også Krim med vatn. Halvøya blei annektert av Russland i 2014.

Ein toppleiar som støttar Moskva seier at det ikkje er noko kritisk fare for Zaporizjzja-atomkraftverket enno, ifølge Reuters.

– Store mengder sprengstoff

Hovudlærar ved seksjonen for landmakt på Krigsskulen, Palle Ydstebø, meiner at dersom det er Russland som har sprengt dammen, har dei «fullstendig gitt opp alle offensive ambisjonar vidare inn i Ukraina».

– Iallfall på den kanten av landet. For då har dei ikkje sjølv høve til å kome seg vidare over, seier han til NRK.

Øydeleggingane på demninga må ha skjedd med sprengstoff, meiner Ydstebø. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det kan jo indikere at dei sjølv vurderer at dei ikkje er i stand til offensivar i føreseieleg framtid, og då skal lage best mogleg forsvarsstillingar på sørsida av landet.

Ydstebø seier han har sett video av «eit gap på hundre, to hundre meter», og meiner dette er bevis på ei førebudd sprenging med ganske store mengder sprengstoff.

– Det er ikkje noko som tilfeldigvis har skjedd i eit angrep med artilleri eller med kryssermissil eller noko. Dette er godt sprengingsarbeid.

– Russland hevdar no er at det er som følge av kampar i området.

– Det er berre tull, for å seie det på godt norsk. Det er ikkje mogleg.

Zaporizjzja «mest akutt»

Den største konsekvensen av demningsbrotet ville vore dersom Zaporizjzja-kraftverket mista tilgangen sin på kjølevatn, stadfestar Ydstebø.

– Det kjem an på kor mykje vatn som kjem farande, då. No er der mykje vatn i bassenget, men det er eit ganske grunt basseng, og langt. Det er ikkje noko stor djupn der.

– Det var snakk om at ei fem meter stor bølge kunne treffe bruene ved Kherson. Men då må du i så fall sprenge heile demninga, og ha mykje vassføring. Altså skikkeleg det verste tenkelege tilfellet.

Den russisk-støttande ordføraren i området seier ifølge russiske medium at det ikkje er umiddelbar fare for kraftverket. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Ydstebø meiner at øydelegginga vil ha lite å seie for krigen vidare, med mindre Ukraina har hatt planar om å ta over området like ved demninga.

– Det ville vore vanskeleg uansett, sidan det er eit så smalt område, og kan lett bli skote på. Det er ikkje eit område som det er lett å angripe med store styrkar.