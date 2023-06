Zaporizjzja-anlegget er Europas største atomkraftverk, og Kakhovka-dammen som ligger ved Dnipro-elven forsyner atomkraftverket med kjølevann.

FNs internasjonale atomenergibyrå (IAEA) sier det er klar over at demningen er ødelagt, og at de følger situasjonen nøye.

– Det er ingen umiddelbar risiko ved kraftverket, skriver de på Twitter.

Direktøren ved atomkraftanlegget, Yuri Chernichuk, som Russland har plassert der, støtter FNs syn på saken:

– For øyeblikket er det ingen sikkerhetstrussel ved atomkraftverket i Zaporizjzja, sier Chernichuk.

Sprikende meldinger

Ukrainas atomenergisjef sier nå at at fallet i nivået til Kakhovka-dammen ikke vil gå utover kjølevann-dammen ved atomkraftverket.

Dette står i kontrast til det den ukrainske regjeringen gikk ut med tirsdag morgen.

Den sa at faren for en atomkatastrofe øker etter at Kakhovka-demningen ble sprengt.

– Verden befinner seg igjen på randen av en atomkatastrofe. Atomkraftverket har mistet sin kjølekilde, og faren vokser nå raskt, sier presidentassistent Mykhaylo Podolyak i den ukrainske regjeringen.

Avhengig av kjølevann

Vannet i demningen gir kjøling til kjernekraftverket. Det har man ikke nå.

Det gjør at det kan bli en eksplosjon og en nedsmelting av kjernen, sier beredskapsdirektør Astrid Liland i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Beredskapsdirektør Astrid Liland.

– Slik sett er det en forverring av situasjonen at demningen er ødelagt. Vi vet ikke hvor raskt vannet vil nå et kritisk nivå, sier Lilan.

Nød-tiltak

Zaporizjzja har en egen demning som blir brukt dersom man ikke har tilgang på annet vann, og det er flere mindre nødtiltak som man kan ty til i en periode dersom man mister vannforsyningen.

– Hele poenget med disse atomkraftverkene er at man koker vann slik at det blir damp, som driver en turbin, som deretter frakter strøm ut på strømnettet. Denne dampen må bli kondensert igjen, og da trenger man kjølevann, sier Liland.