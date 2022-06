CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.02°C Les mer om klima

Spanias meteorologiske institutt har varslet om uvanlig høye temperaturer i juni.

Gradestokken har bikket 40 grader flere steder, og eksperter advarer folk med helseproblemer mot å reise til heten.

Overlege Gunnar Hasle ved Kry Reiseklinikken, sier at det kan ta en nordmenn lang tid å akklimatisere seg til såpass høye temperaturer.

I verste fall kan heten føre til sykdom og sykehusinnleggelser.

– Vi forventer henvendelser

Forsikringsselskapene sier at de forventer flere henvendelser knyttet til sykdom i heten.

– I lignende tilfeller før har vi fått en del, blant annet fra folk som må legges inn på grunn av varmen, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland i If.

Kommunikasjonsdirektør i If, Andreas Handeland, sier de allerede har fått spørsmål fra nordmenn om rettigheter knyttet til hetebølgen i Europa. Foto: If

Også i Gjensidige er de kjent med mange saker fra tidligere år, knyttet til blant annet hjerteproblemer og heteslag i varmen.

– Det er noe vi er kjent med og som gjentar seg, helt klart, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad.

Handeland i If forteller til NRK at de allerede har fått henvendelser fra nordmenn som vil vite om de dekker avbestillinger på grunn av varmen.

– Det gjør vi ikke.

I Sevilla tok denne kvinnen seg en pause i skyggen med en flaske vann denne uka. Gradestokken har krøpet over 40 grader i byen som ligger i innlandet sørvest i Spania. Foto: Marcelo del Pozo / Reuters

– Ikke nok å være bekymret

De understreker at man ikke har rett på hjelp eller penger før man blir ordentlig syk av varmen.

– Er du bekymret for heten, så er ikke det noe som gir avbestillingsgrunn. Men er du først på turen og det skjer noe, så vil du få all den hjelp vi kan bidra med, sier Rysstad i Gjensidige.

I Madrid viste temperaturmåleren 47 grader denne uka. Mange må søke ly fra varmen i skyggen eller innendørs. Foto: Susana Vera / Reuters

Ødelegges ferien av heten, kan man ha rett på forsikringspenger.

– Dersom det fører til tapte feriedager på grunn av innleggelser eller i ytterste konsekvens forsinket hjemreise, så hjelper vi til, sier Handeland i If.

Han understreker at det krever erklæring fra lege for å få igjen på forsikringen.

– En erstatning må kunne knyttes til en akutt og uforutsett hendelse, som er det en forsikring skal dekke. Derfor trenger vi en legemelding når det gjelder behandling for sykdom, akkurat som vi trenger kopi av en politianmeldelse når det gjelder ran/tyveri.

Tidligere varmt

Skal du ut og reise i sommer og vil gjerne vite hvor hetebølgen kommer, er det foreløpig vanskelig å spå, ifølge Hans Olav Hygen ved Norsk Klimaservicesenter.

Akkurat nå strekker hetebølgen seg fra Spania og Portugal og helt opp mot Storbritannia.

– Det er ganske tidlig for en hetebølge. Normalt kommer det varmeste været i månedsskifte juli-august, forteller Hygen.

Spanias meteorologiske institutt, Aemet, har beregnet at sommeren i Spania nå begynner omkring 20 til 40 dager tidligere enn den gjorde for 50 år siden. Generelt for Europa kommer sommeren én måned tidligere nå.

Sist en hetebølge kom så tidlig i Spania skal ha vært i 1981. Hetebølger blir stadig hyppigere og begynner også tidligere på året, ifølge Aemet.

I august 2021 sendte antisyklonen Lucifer temperaturene til værs i Italia. En ny europeisk rekord skal ha blitt målt til 48,8 grader på Sicilia. Disse kvinnene forsøkte å kjøle seg ned ved en vifte utenfor Colosseum i Roma. Foto: Alberto Pizzoli / AFP

Vanligere også i Norge

Ingen hetebølger i Europa er fri for menneskelig påvirkning. Menneskers utslipp av klimagasser øker sannsynligheten og intensiteten på hetebølger. Det viser en studie fra Verdens meteorologiske organisasjon i 2019.

Også i Norge er det allerede blitt vanligere. I løpet av de siste tretti årene har antallet hetebølger økt betydelig. Flere steder i Viken opplever dobbelt så mange hetebølger nå som for tretti år siden.

En hetebølge i Norge er definert som tre dager sammenhengende med en maksimumstemperatur som i snitt er 28 grader eller høyere.