Rekordtidlig hete i Sør-Europa: – Jeg fraråder folk med hjerteproblemer å reise

Spania opplever for tiden den varmeste forsommeren på minst 20 år. Flere steder i landet er temperaturene mer enn 10 grader høyere enn det som er det normale for juni måned.

– Vi står overfor uvanlig høye temperaturer i juni, sier Rubén del Campo til The Guardian.

Han er talsperson for Aemet, Spanias meteorologiske institutt, som har beregnet at sommeren i Spania nå begynner omkring 20 til 40 dager tidligere enn den gjorde for 50 år siden.

Lørdag viste gradestokkene over 40 grader i Guadalquivir-dalen i Sevilla og den nærliggende byen Cordoba. I neste uke er det ventet at temperaturen vil nærme seg 44 grader.

Det er såpass varmt at Spanias helsedepartement ber folk om å holde seg innendørs så mye som mulig de nærmeste dagene. Folk bes også om å unngå trening på den varmeste delen av dagen. Drikk mye vann og unngå alkohol, er oppfordringen.

Overlege ved Kry Reiseklinikken, Gunnar Hasle. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Husk å drikke nok

Overlege ved Kry Reiseklinikken, Gunnar Hasle, støtter den oppfordringen, og legger til:

– Jeg fraråder folk å reise hvis de har hjerteproblemer. Det er ikke lurt å dra fra et temperert, norsk klima til over 40 grader, sier han til NRK.

Reiselegen understreker at det kan to så mye som to til tre måneder for nordmenn, som er vant til norske temperaturer, å bli akklimatisert og venne seg til kraftig varme.

– Det er viktig å huske å drikke nok, flere liter vann om dagen. Dessuten trenger kroppen også ekstra salt i varmen, sier han.

– Husk også at solkremen ikke beskytter mot varmen, den beskytter kun mot UV, forteller legen, som råder alle til å holde et lavt aktivitetsnivå i slik varme.

Folk i Madrid forsøker å kjøle seg ned. Varmen er ventet å stige neste uke. Foto: Paul White / AP

Hyppigere og tidligere

Det er varm luft fra Nord-Afrika som har brakt med seg årets første hetebølge.

Sist en hetebølge kom så tidlig skal ha vært i 1981. Hetebølger blir også stadig hyppigere og begynner også tidligere på året, ifølge Aemet.

– For første gang har vi hatt åtte år på rad med temperaturer over gjennomsnittet, sier Del Campo.

Varmest er det i de sentrale og sørvestlige områdene. Hetebølgen ser ut til å vare minst til onsdag. Om det blir ny varmerekord allerede nå gjenstår å se.

Fjoråret var Spanias varmeste og tørreste som noensinne er registrert. Da nådde temperaturen hele 47,4 grader i Montoro i den sørlige provinsen Córdoba, ifølge The Guardian.

Tørsten er stor hos disse to i solsteken i Madrid. Foto: Paul White / AP

Varmt også i Portugal og Frankrike

Varmen rammer også nabolandet Portugal.

På hjemmesiden til Meteoalarm kategoriseres varmen i både Spania og Portugal som «alvorlig».

Også Frankrike får det svært varmt i dagene som kommer. Ifølge den meteorologiske tjeneste i landet kommer årets hetebølge uvanlig tidlig også der, med temperaturer opp mot 38 grader fra midt i uken og frem mot helgen.