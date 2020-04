Her klemmer astronautene i koronafrie omgivelser

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter en måned i karantene på jorda, ble den amerikanske astronauten Chris Cassidy og hans russiske kosmonautkolleger Anatolij Ivanisjin og Ivan Vagner skutt opp fra Bajkonur i Kasakhstan på vei mot ISS torsdag.

Seks timer og 420 kilometer senere ble de tre ønsket velkommen om bord i romstasjonen.

De nyankomne fikk klemmer av mannskapet som forlater romstasjonen med kurs for jorden i neste uke.

Sosial distansering er foreløpig ikke noe tema på den koronafrie romstasjonen.

Glissent oppmøte

Dagens oppskytning foregikk uten særlig staffasje. Selve oppskytingen ble sendt direkte på TV, men bare noen få ansatte var på jobb på den russiske basen da de tre ble sendt til værs.

Mannskapet tok farvel med familiene sine for en måned siden, og har siden da sittet i karantene for å være sikre på at de ikke tar koronasmitten med seg ut i rommet.

GLISSENT: Oppmøte ved avskjeden var mindre enn normalt. Her tar Chris Cassidy, Anatolij Ivanisjin og Ivan Vagner far vel med Roskosmos-sjef Dmitrij Rogozin. Foto: Andrey Shelepin / AFP

– Vi skulle selvfølgelig ha ønsket at familiene våre var her, men det er slik det må bli for at det skal være trygt, sa amerikanske Chris Cassidy før avgang.

Astronautene var naturlig nok glade for å være ferdig med karantenen.

– Vi har vært fullstendig isolert i den siste fasen av forberedelsene, forklarte Anataoli Ivansjin.

En liten folkemengde holdt seg på trygg avstand da de tok avskjed. Den ortodokse presten som foretok den tradisjonelle velsignelsen, holdt seg også lenger unna enn vanlig.

Journalister, venner, familie og ikke-nødvendige ansatte glimret med sitt fravær.

Skytes opp fra USA i mai

– Ikke noe virus er sterkere enn menneskets behov for å utforske, skrev NASA-sjef Jim Bridenstine i en twittermelding.

Mannskapet som ankom ISS i dag skal oppholde seg i rommet fram til oktober. Allerede i mai får de selskap når SpaceX etter planen skyter opp to NASA-astronauter fra Kennedy Space Center i Florida.

Dette er den første bemannede ferden fra amerikansk jord siden NASAs romfergeprogram ble nedlagt i 2011.