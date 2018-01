Her er vinnerne av Trumps «Fake News»-kåring

På starten av det nye året annonserte Trump at han ville dele ut en ny pris, til «årets mest uærlige og korrupte» medier.

Natt til i torsdag norsk tid ble kåringa publisert.

Avisa New York Times stikker av med seieren, for et innlegg fra en verdenskjent økonom om at markedene ikke ville overleve Trumps presidentskap.

Foto: Skjermdump / gop.com

En republikansk senator ba i går Trump om å slutte å angripe mediene.

– En amerikansk president som ikke takler kritikk, går i en veldig farlig retning, sa senator Jeff Flake i en tale til den amerikanske Kongressen, ifølge CNN.

Senator sammenlikner med Stalin-retorikk

Trump har tidligere kalt media for folkefiender, eller «enemies of the people». Flake sa i går at han mener denne ordbruken er et urettferdig angrep på mediene. Han sammenlikna også Trumps påstand om folkefiender med retorikken til den tidligere sovjetlederen Josef Stalin.

– Det viser tilstanden på vårt demokrati at vår egen president bruker disse ordene uttalt av Stalin for å beskrive sine fiender, sa Flake.

Pressetalsperson i Det hvite hus svarte Flake med å si at hun mener Flake kritiserer Trump fordi han ønsker oppmerksomhet. En partikollega av Flake synes senatoren gikk for langt når han sammenlikna Trumps ordbruk med Stalin.

– Det å sammenlikne ledere i den frie verden med diktatorer er absurd. Du har gått for langt, skriver Ronna McDaniel, leder av den republikanske nasjonalkomiteen, på Twitter onsdag.

Time: Feil ja, men ikke falsk nyhet

Prisene for falske nyheter, går til de «mest korrupte og partiske» mediene, ifølge presidenten. Utdelinga av prisen ble kunngjort i ei Twitter-melding i natt, hvor presidenten linka til en artikkel på nettsida til det republikanske partiet.

– Interessen og viktigheten av disse prisene er mye større enn noen kunne ha forventet, skrev presidenten på Twitter i går.

Forsker Bente Kalsnes har tidligere sagt til NRK at begrepet «falske nyheter» bør forstås som «saker som er fordreid, forfalsket og manipulert, og som ser ut som nyheter». Men en norsk redaktør har hevda at Trump bruker begrepet om nyheter han ikke liker.

I en av sakene Trump har på lista over falske nyheter, gikk mediehuset selv ut i januar i fjor og beklaga at en feil var blitt gjort. Mediehuset meldte da at reporteren deres hadde sagt at en byste av Martin Luther King Jr. var fjerna fra det ovale kontor, men avviste at det dreide seg om falske nyheter.

– Vi er lei oss for feilen som ble gjort, og mener det er viktig å dele detaljer om hvordan det kunne skje, skriver avisa i en lengre artikkel om hvordan den feile informasjonen ble spredd – og retta opp i samme dag.

Les også: Kåret til årets nyord

Selv om Trump er lei av det han mener er falsk dekning av ham i mediene, benytter han også anledningen til å komme med noen godord:

– Til tross for en del korrupt og uærlig mediedekning, er det mange fantastiske reportere som jeg respekterer, og masse gode nyheter som det amerikanske folket kan være stolte av, skrev Trump på Twitter like etter annonseringen.

– 90 prosent av tida

På samme side som de falske nyhetene ble opplista, ble det laget en annen liste – over hvilke resultater presidenten skal ha oppnådd i sin presidentperiode. Terrorgruppa IS i Syria sin tilbakegang er blant hendelsene det vises til som resultat av Trumps arbeid.

–Mens media brukte 90 prosent av tida si på å fokusere på negativ dekning eller falske nyheter, har presidenten oppnådd resultater, står det på nettsida.