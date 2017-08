Donald Trump knyttes selv til falske nyheter

I juli 2016 ble den 27 år gamle demokraten Seth Rich skutt og drept den på vei hjem fra en sportspub i Washington.

Rich jobbet i valgkampapparatet til demokratene. Han ble funnet med to kulehull i ryggen, og saken er ikke oppklart.

Men en reportasje fra den konservative nyhetskanalen Fox News hevdet at demokratene og Clinton-teamet sto bak drapet på Rich.

Saken siterte en tidligere drapsetterforsker og ikke navngitte kilder i FBI.

Ifølge artikkelen, som nå er trukket tilbake, ble Rich drept fordi han sto bak lekkasjene som rammet partiet under fjorårets valgkamp (se faktaboks). Altså ikke russerne, slik FBI og CIA mener.

Det er bare ett problem. Saken virker å ikke være sann.

Spørsmålet er nå om Fox News samarbeidet med Trump om å spre en løgn.

Usannheter rundt drapet på Seth Rich knyttes nå til president Donald Trump. Foto: PRESSEFOTO / DEMOCRATIC NATIONAL CONGRES

Presset for publisering

Fox News saksøkes nå av en av sine siterte kilder i saken.

Ifølge saksdokumentene ble Donald Trump orientert om innholdet i reportasjen, og presset for å få den publisert så fort som mulig.

Ed Butowsky, bidragsyter på Fox og uttalt Trump-supporter, sendte kilden i saken, Rod Wheeler, en tekstmelding der det sto at Trump var kjent med saken, og håper at få den publisert så fort som mulig.

«Ikke for å mase, men presidenten har lest artikkelen og vil ha den ut umiddelbart. Det er nå opp til deg. Men ikke føl deg presset», skriver Butowsky ifølge søksmålet.

Butowsky bekrefter at han har sendt tekstmeldingen, men hevder den var en vits, ifølge BBC.

men stemmer Wheelers beskyldninger har Trump vært innblandet i publiseringen av falske nyheter. Selv har presidenten for vane å være på motsatt side av slike beskyldninger.

Diktet opp sitater

Tidligere drapsetterforsker i Washington Rod Wheeler er den eneste navngitte kilden i saken. Han er også anklager i søksmålet.

Wheeler hevder i saksdokumentene at han ble feilsitert på følgende:

«Min etterforskning viser at noen i regjeringen, Det demokratiske partiet eller Clinton-teamet blokkerer mordetterforskningen. Det er uheldig. Seth Richs mord er uoppklart som en følge.»

Ifølge Wheeler er sitatene «fabrikkert».

Søksmålet anklager Fox News for å «lage falske nyheter for å hjelpe Trumps agenda», og utnyttet drapet på Seth Rich for å lede fokus vekk fra den pågående Russland-etterforskningen.

Ifølge anonyme kilder NBC News siterer har Washington-politiet undersøkt dataen til Rich uten å finne noen e-poster knyttet til Wikileaks.

FJERNET SAKEN: Fox News sier i en uttalelse at artikkelen ikke ble godt nok gransket. Foto: Richard Drew / AP

Konspirasjonsteorier

Tross avsløringene har Rich-saken blitt slukt av konspirasjonsteoretikere og høyrevridde nettsteder. Breitbart anklaget lenge tradisjonelle medier for å forsøke å tie saken i hjel.

Fox News' egne programleder Sean Hannity nektet å slutte å omtale saken inntil Richs foreldre ba om at sønnens navn ikke lenger skulle misbrukes.

Saken ble fjernet fra Fox' nettsider, og i mai publiserte kanalen en uttalelse der de skrev at artikkelen ikke ble godt nok gransket.

Alle de anklagede i saken hevder sin uskyld.