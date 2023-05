Her bruker de kokain som bygningsmateriale

– Det er et mareritt. I flere områder er det kriminelle gjenger som har kontrollen, sier Jorge Núñez til NRK.

Han er en av Ecuadors fremste eksperter på kokainhandelen. Landet som for få år siden ble sett på som et av de tryggeste i Sør-Amerika, beskrives nå som en krigssone:

Massedrap, halshugginger og ekstrem vold har blitt en del av hverdagen.

To av de mest brutale og mektige meksikanske kartellene har flyttet narkokrigen sørover, og sloss om å kontrollere kokainsmuglingen, skriver Vice.

Et av dem er Sinaloa-kartellet som El Chapo var leder for, inntil han ble arrestert og utlevert til USA, der han nå soner en livstidsdom.

Også europeisk mafia er med i kampen om den svært lukrative handelen.

Narkotikapolitiet står vakt ved et stort kokainbeslag i en bananlast i havnebyen Guayaquil i april. Foto: AFP

Kokainbeslagene i Ecuador er så enorme at myndighetene har funnet nye, utradisjonelle måter for å bli kvitt det illegale stoffet på, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Gateverdi på hundre milliarder

I Norge er det avdekket flere rekordbeslag av kokain de siste månedene. I Debatten på NRK fortalte «Martin» på 23 år at han tar kokain på fest flere ganger i uka, og at kokain er blitt «en del av den norske festkulturen».

Bruken av kokain blant unge mellom 16 og 30 år har økt de siste to årene, ifølge en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Kokainet i de to rekordbeslagene i Oslo ble trolig lastet ombord i havnebyen Guayaquil i Ecuador, sier Arvid Utby, sjef for seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt.

Ecuador er nå verdens største eksportør av kokain.

Politiet vokter en kokaåker i Colombia, før den blir destruert. Foto: AP

Kokablader, som er råstoffet, produseres i nabolandene Colombia og Peru.

Ecuador er storeksportør av bananer, og det er en vanlig smuglingsmetode å gjemme kokain blant fruktlaster.

Bare i fjor beslagla myndighetene i landet mer enn 200 tonn kokain.

Det betyr nærmere hundre milliarder kroner i gateverdi.

Halshogde lik

På vestkysten av Ecuador ligger byen Guayaquil som har blitt kalt Stillehavets perle.

Havnebyen er den største utskipingshavna for kokain fra Latin-Amerika til Europa og USA, og har blitt landets drapshovedstad.

En lørdag i april ble nok en blodig dag i byen. Væpnede menn kom til et verksted og begynte å fyre løs.

Etterpå lå lik i blodpøler på fortauet, ifølge politiet. Minst ti mennesker ble drept.

Minst ti mennesker ble drept da væpnede menn begynte å skyte i havnebyen Guayaquil. Foto: AFP

I en annen havneby, Esmeralda, ble to lik i fjor vår funnet hengende etter beina fra en bro. Begge var halshogd.

Like ved lå en lapp med en beskjed. Politiet tror de ble drept fordi de var tystere, skriver Vice.

Antall drap i landet økte med 180 prosent fra 2020 til 2021. Nesten halvparten skjedde i havnebyen Guayaquil, ifølge organisasjonen Crisis Group.

Marinesoldater sjekker en båt i jakten på kokain i havna i Guayaquil under en unntakstilstand i mai. Foto: AFP

Politiet mener flesteparten av drapene skjer i kampen mellom de kriminelle gjengene. Men også politikere, journalister og statsadvokater er drept.

– Det dreier seg om en trussel som har satt landets sikkerhet i fare, sier sikkerhetsminister Wagner Bravo til nyhetsbyrået AFP.

– Eliten involvert i kokainsmugling

Pandemien rammet Ecuador svært hardt, og det er noe av årsaken til den ekstreme voldsspiralen, ifølge eksperter.

Lik ble liggende i gatene i storbyen Guayaquil, fordi myndighetene ikke hadde kapasitet til å ta seg av alle de døde.

De sosiale og økonomiske konsekvensene var enorme.

En død person skal ha blitt liggende i tre dager utenfor et sykehus under pandemien i 2020. Flere lik ble liggende i gatene som følge av at flere tusen døde i løpet av kort tid. Foto: STR

Store mengder kokain ble liggende på lager under pandemien, blant annet på grunn av økt produksjon i nabolandet Colombia.

Ecuador er dermed ikke lenger bare et transittland. Nå er det også lagringsland og har fått flere funksjoner i den illegale handelen, ifølge eksperter.

Det betyr at flere vil tjene penger på smuglingen.

– Den økonomiske eliten er involvert i narkotikasmuglingen. Det var de ikke tidligere, sier Jorge Núñez.

Han mener de kriminelle organisasjonene trenger nettverk i havner og hos myndighetene for å gjennomføre spesielt smuglingen til Europa.

Korrupsjonen i landet er utbredt. Både svogeren til presidenten og flere topper innen politikk og finans etterforskes for deltaking i kokainhandelen, viser et journalistisk graveprosjekt.

– Det er et mareritt. I flere områder har ikke staten lenger kontroll, sier Jorge Núñez som er ekspert på den illegale narkohandelen i Ecuador. Foto: Institute for Advanced Study at Princeton / Dan Komoda

Fengslene er også en slagmark for narkokrigen med massakrer, ekstrem vold og flere hundre drepte de siste årene, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Staten bidrar til økt vold, sier Núñez, som har laget dokumentarer om fengslene og deres rolle i narkohandelen.

Han mener en fengselsreform der politiet har fått ansvaret for fengslene, øker voldsspiralen ved at det blant annet gjøres avtaler med innsatte om informasjon og privilegier.

Kokain som bygningsmateriale

Bilder viser arbeidere med gule hjelmer og hvite beskyttelsesdrakter som skyfler pakker med kokain inn i en sementblander på en hemmelig avfallsplass i Ecuador.

En arbeider gjør klar en pakke med kokain som skal uskadeliggjøres og bli til bygningsmateriale. Foto: AP

Avfallet blandes så med sement, sand og vann, før det brukes som bygningsmateriale, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Flere hundre tonn beslaglagt kokain destrueres nå på denne måten. For lagrene er fulle og forbrenningsovnene har ikke mer kapasitet.

Et sted skal et varehus bygges oppå kokainsementen. Stedet er hemmelig av sikkerhetsgrunner.

Beslaglagt kokain blandes med blant annet stein før det blir nytt bygningsmateriale. Foto: AP

Metoden gjør at kokainet blir innkapslet, så det ikke lekker ut, ifølge FNs kontor for narkotika og kriminalitet.

– Nok er nok

Den konservative presidenten Guillermo Lasso har satt i gang flere tiltak for å få slutt på narkovolden i Ecuador.

Unntakstilstand er innført flere ganger. Og i april erklærte regjeringa at de kriminelle organisasjonenes virksomhet må ses på som terror.

– Det er på tide å si at nok er nok til de kriminelle og deres allierte, sa forsvarsminister Luis Lara, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Men mange er kritiske til tiltakene. For myndighetene nevnte ikke spesielle organisasjoner, men snakker om «terroraktivitet».

– Jeg frykter at dette kan bli brukt for å kriminalisere demonstranter og politiske motstandere, og skade demokratiet, sier Jorge Núñez.

Landet har hatt store protester i både 2019 og 2022 der det ble brukt skarpe våpen mot demonstranter.

Opposisjonen anklager også president Lasso for korrupsjon. Presidenten avviser anklagene og har oppløst nasjonalforsamlingen og utskrevet nyvalg for å hindre forsøk på å stille ham for riksrett.