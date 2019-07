«El Chapo» er dømt til livsvarig fengsel

Dommen er et ydmykende punktum for den fryktede 62-åringen, som drepte, bestakk og gravde seg ut av problemer.

Rettstegning av Joaquin Guzman, som lytter til straffeutmålingen. Foto: JANE ROSENBERG / Reuters

En føderal dommer i Brooklyn kunngjorde straffen i dag, fem måneder etter Joaquin Guzman ble kjent skyldig.

Straffen på livstid pluss 30 år var nærmest gitt på forhånd. Da han ble funnet skyldig i februar, utløste det en livstidsdom uten mulighet for prøveløslatelse.

Guzman ble også dømt til å betale staten 12,6 milliarder amerikanske dollar (108 milliarder norske kroner etter dagens kurs).

Dommeren mener dette er penger Guzmans narkokartell har tjent på å distribuere kokain og andre narkotiske stoffer i USA.

Sikkerhetsstyrker voktet rettsbygningen i Brooklyn da Joaquin «El Chapo» Guzman fikk opplest straffen. Foto: Drew Angerer / AFP

Guzman fikk muligheten til å si noe før straffeutmålingen ble lest opp. Også kona hans var til stede.

– Da jeg ble utlevert til USA, forventet jeg en rettferdig rettssak. Det motsatte skjedde, sa Guzman i retten gjennom en oversetter.

Fakta om Joaquín «El Chapo» Guzmán Foto: Eduardo Verdugo / Ap Ekspandér faktaboks Født 4. april 1957

Leder av det mexicanske Sinaloa-kartellet, som smugler store mengder kokain, marihuana og metamfetamin til USA.

Har kallenavnet El Chapo, eller «småen» på norsk.

Skal ha en formue på minst fire milliarder dollar.

Ble fengslet i 1993, men rømte i 2001 ved å gjemme seg i en skittentøykurv.

Ble pågrepet på ny i 2014. Før pågripelsen utlovte amerikanske myndigheter en dusør på opptil 40 millioner kroner (5 millioner dollar) for informasjon som kunne føre til pågripelse av narkobaronen.

Rømte fra høysikkerhetsfengselet Altiplano gjennom en tunnel i september 2015.

Ble arrestert igjen 10. januar 2016. Intervjuet han gjorde med Sean Penn for en stund tilbake skal ha bidratt til arrestasjonen.

Utlevert til USA 19. januar 2017.

Rettssaken mot ham startet i New York i november 2018.

Ble 12. februar 2019 kjent skyldig på alle tiltalepunkter.

Ble 17. juli 2019 dømt til livstid pluss 30 år (NTB/NRK)

Dette kan være siste gang offentligheten hører fra ham. Vel vitende om at Guzman klarte å rømme to ganger fra fengsler i Mexico, har amerikanske myndigheter holdt ham isolert i et høysikkerhetsfengsel.

Sist gang «El Chapo» rømte, var det gjennom en tunnel under fengselet. Der hadde han en motorsykkel som gikk på skinner. Du trenger javascript for å se video. Sist gang «El Chapo» rømte, var det gjennom en tunnel under fengselet. Der hadde han en motorsykkel som gikk på skinner.

Guzman har klaget over soningsforholdene i USA. Han ble utlevert, mot sin vilje, i januar 2017. I over to år har «El Chapo» vært på isolat i en celle på litt over sju kvadratmeter i fengselet Metropolitan Correctional Center, som har blitt omtalt som New Yorks svar på Guantánamo.

Under rettsmøtet i dag han takket familien for å ha gitt ham «styrken til å holde ut torturen han har blitt utsatt for de siste 30 månedene».

Han sa også til dommeren at han ble nektet en rettferdig rettssak. Guzman mener det ble begått tjenestefeil da jurymedlemmene ble plukket ut.

Guzmans kone, Emma Coronel Aispuro, forlater rettsbygningen i Brooklyn, New York, etter at straffeutmålingen ble lest opp. Foto: Mark Lennihan / AP

Bevisene som ble lagt fram, hevdet at Sinaloa-kartellet, under Guzmans 25-årige kontroll, smuglet mengder av kokain inn i USA. Anklagerne sa også at Guzmans leiesoldater hadde ordre om å bortføre, torturere og drepe dem som kom i veien.

Tross brutaliteten har «El Chapo» framstilt seg selv som en Robin Hood-skikkelse i den mexicanske delstaten Sinaloa.

Den amerikanske juryen fant ham skyldig i alle tiltalepunkter i februar. Beskyldningene omfattet drap, hvitvasking av penger og smugling av mange tonn tunge narkotiske stoffer til USA.

Hans forsvarere framholdt i retten at Guzman ble lurt av andre smuglere, som samarbeidet med amerikanske myndigheter slik at de selv kunne slippe lettere unna.