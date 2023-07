Her brenn det no i Europa

Høge temperaturar og tørke har utløyst skogbrannar i land på begge sider av Middelhavet.

I tillegg til dei mykje omtalte brannane i Hellas brenn det også i Spania, Italia, Algerie, Tyrkia, Kroatia og Portugal.

I Palermo på Sicilia måtte flyplassen stenge tysdag då flammane kom for nære. Den sicilianske presidenten Renato Schifani sa at steikande hete og øydeleggande brannar hadde gjort tysdag til ein av de vanskelegaste dagane på fleire tiår.

Tre personar er stadfesta døde på Sicilia. Blant dei ei eldre kvinne og ein mann som blei funne i ein nedbrent bustad utanfor Palermo.

Brannar nær flyplassen i Palermo på Sicilia. Foto: Palermo Airport Press Office / AP

Ein orkan i sør har ført til brann i opne område utanfor Dubrovnik i Kroatia, opplyste det kroatiske brannvesen om onsdag. Brannane er berre kilometer utanfor gamlebyen i Dubrovnik.

Ein mann med ein vasslange i Grebastica, Kroatia tidlegare denne månaden. Evakueringsordre blei gitt i fleire område då ein skogbrann feia gjennom kystområda i landet. Foto: Mate Gojanovic / AP

I det sørlege Tyrkia er over 20 fly sett ut for å sløkke skogbrannar rundt turiststaden Kemer. Folk har blitt evakuert frå eit sjukehus i regionen på grunn av brannane.

På andre sida av Middelhavet i Algerie har over 30 menneske mista livet i skogbrannar som herjar i seks regionar.

Amar Belkati, ein 57 år gammal bonde, står saman med kona Souhila og barna i det som var huset deira i Bejaia i Algerie. Ein skogvaktar jobbar med å sløkkje flammane i eit område som er ramma av ein skogbrann i Adekar i Bejaia-provinsen i Algerie 25. juli 2023.

Brannane og dei sterke vindane har også ført til to grensestengingar mot nabolandet Tunisia. 8000 brannmannskap sett ut i Algerie for å få kontroll på brannane.

– Brannane vi ser no er ein del av ansiktet til klimaendringar, fortel klimaforskar Bjørn Hallvard Samset frå Cicero.

Du kan sjå oversikta over pågåande skogbrannar på EUs skogbrannoversikt.

Brann på Kanariøyene

På dei spanske Kanariøyene har fleire hundre menneske har blitt evakuerte frå heimane sine. Skogbrannane skal vere avgrensa til den sentrale delen av øya Gran Canaria.

Ein person ser på ein skogbrann i Pico de las Nieves, på kanariøya Gran Canaria, i Spania. Biletet er tatt 25. juli. Foto: BORJA SUAREZ / Reuters

Det har også vore brannar på øya La Palma, der 4000 menneske er evakuerte.

Spania har hatt lengre periodar med tørke. Dei første fire månadane i 2023 var dei tørraste som nokon gong har blitt dokumentert i landet.

Kjempar mot flammane i Portugal

Med hjelp frå lokalbefolkninga forsøkte hundrevis av portugisiske brannmenn å sløkke flammane i ein nasjonalpark i nærleiken av den populære feriedestinasjonen Cascais, vest for hovudstaden Lisboa.

Ei eldre kvinne må forlate huset sitt på grunn av skogbrannar i Cascais, Portugal. Ein mann ber ein vassslange under skogbrannane i Cascais, Portugal.

Sterk vind har gjort det vanskeleg å få bukt med flammane.

– Frykta er at brannane skal nå husa våre, fortel 34 år gamle Ines Figueiredo til Reuters.

– Vi prøver å hjelpe så mykje vi kan. Vi har bøtter med vann, men det hjelper ikkje så mykje, legg ho til.

Dei ekstreme temperaturane som har herja i delar av Nord-Amerika, Europa og Asia denne månaden ville vore praktisk talt umogleg utan menneskeskapte klimaendringar, viser ein ny studie frå forskarar ved Word Weather Attribution.

Skogbrannar er ikkje noko nytt, men klimaendringar har gjort risikoen for skogbrannar mykje høgare.

Oversiktsbilde viser brannar rundt Middelhavet dei siste 30 dagane.

– Føresetnadane for ein brann er at det er veldig tørt og veldig varmt lenge, då fordampar all fukt frå bakken, fortel Bjørn Hallvard Samset i Cicero.

– Det er summen av alle rekordane som verkeleg er ansiktet til klimaendringane. Det er det vi merkar no i slike spesifikke ting som desse brannane, avsluttar han.