Her bor Philippe (67) og de 400 reptilene hans

Det ser kanskje normalt ut fra utsiden, men åpner man inngangsdøren til huset som ligger i Couëron ved elven Loire utenfor Nantes i Frankrike, får man seg en overraskelse.

Der inne bor Philippe Gillet sammen med de to alligatorene sine Ali og Gator, en kobraslange som lever på kaffebordet, en 50 kilo tung skilpadde og en lang, lang rekke andre reptiler som 67-åringen har gått til anskaffelse av i løpet av de to tiårene, skriver Reuters.

For å øke oppmerksomheten og endre folks oppfatning av dyrene, reiser han nå rundt i Frankrike og viser dem frem.

– Jeg synes det er urettferdig å behandle disse dyrene slik vi gjør, bare fordi vi ikke forstår dem, sier 67-åringen til Reuters.

OMPLASSERING: De fleste av reptilene har blitt omplassert eller gitt bort til Philippe. Foto: Stephane Mahe / Reuters

Omplasseringsdyr

De aller fleste dyrene har funnet veien inn til Phillipe etter å ha forlatt eller omplassert av tidligere eiere. Ali og Gator ble avlet opp på en skinnfarm før Phillipe tok dem inn i hjemmet sitt.

– Vi forstår dem ikke. Vi hater dem, og tror de er fryktelige. Men når man blir kjent med de, så kan man kalle dem inn og mate dem, sier han til Reuters.

Les også: Politiet måtte redde mann fra selskapssykt ekorn

Ifølge 67-åringen har naboene hans vennet seg til dyrene. Flere av dem kommer

ALI: Her koser Philippe med den tamme alligatoren Ali. Ali og den andre alligatoren, Gator, ble reddet fra en skinnfarm. Foto: Stephane Mahe / Reuters

regelmessig innom for å ta en kaffekopp. Gillet har forsikret naboene om at de farligste og giftige slangene er innlåst bak to dører.

De eneste som aldri kommer på besøk, er det lokale brannvesenet. Ifølge Reuters er de instruert til å ikke ta seg inn huset dersom det oppstår en brann.