Politiet måtte redde mann fra selskapssykt ekorn

Det er politiet i den tyske byen Karlsruhe som forteller om det uvanlige oppdraget i en pressemelding.

Politiet ble varslet ved 08-tiden torsdag morgen.

En mann ringte og fortalte at han ble forfulgt av et ekorn og trengte hjelp. Politiet sendte en patrulje til stedet, og kunne konstatere at en ekornunge hadde fattet stor interesse for mannen.

På jakt etter ny mamma

Saken løste seg imidlertid da ekornet brått falt i søvn og politiet kunne ta det med seg. Ifølge politirapporten sovnet ekornet trolig av skrekk.

Den innpåslitne gnageren har sjarmert det lokale politiet som har døpt ham «Karl-Friedrich».

Politiets teori er at ekornungen trolig har blitt skilt fra moren sin og var på jakt etter et nytt hjem.

SOVNET: Da politiet kom, sovnet ekornet av skrekk. De tok det med tilbake til stasjonen og døpte det «Karl-Friedrich». Foto: Karlsruhe Politi

– Det er vanlig at ekorn som mister moren sin leter etter en erstatter og legger alt fokus på én person, sier Christina Krenz som er talskvinne for politiet.

Behovet for å få seg en ny mor er så stort at dyrene kan oppføre seg veldig intenst og skremmende.

– De blir helt fiksert, og det kan virke veldig skremmende. Mannen ante ikke hva han skulle gjøre og ringte politiet. Han følte seg virkelig truet, sier Krenz til The Guardian.

Fikk nytt hjem

«Karl-Friedrich» er ifølge Krenz nå blitt Karlsruhe-politiets nye maskot.

Etter å ha sluppet ut av politiets varetekt, ble det selskapssyke dyret overført til den lokale dyrebeskyttelsen.

Ifølge Krenz er ekornet i gode hender, og har det etter forholdene bra.

Om ekornet er ilagt besøksforbud mot mannen det forfulgte på morgenkvisten i går, sier imidlertid historien ikke noe om.