«Ulf» banker på døren når han er sulten

11. juni ble «Ulf» funnet på Skallevoldstranda i Tønsberg. Han var utmattet, og trengte hjelp. Ekteparet Anne Marte og Christine Rossvoll Vegsund-Brodin ble redningen.

– Han holdt på å bli drept av flere troster. De bæsjet han ned. Vi plukket ham opp, og tok han med til veterinær, forteller Anne Marte Rossvoll Vegsund-Brodin.

Samme kveld forsøkte de å slippe han fri, men da kom trostene tilbake med en gang. De tok han dermed med inn for natten, og dagen etter kjøpte de et hønsehus.

Morten Ree, organisasjonskonsulent i Norsk Ornitologisk Forening, tror ikke kråkeungen hadde overlevd om ekteparet på Skallevold ikke hadde gjort noe.

– Kråkeungen var nok svakere enn de andre, og kanskje han var igjen alene mens de andre hadde fløyet videre. Trostene så nok sitt snitt til å mobbe den. De hadde sikkert mobbet han til døde hvis ikke ekteparet hadde grepet inn, sier han.

TØFF KAR: Ulf føler seg trygg sammen med matmor. Foto: Privat

Laktosefri morsmelkerstatning

Veterinæren sjekket at «Ulf» var frisk, og ga de nye «fosterforeldrene» noen råd om hvordan de kunne ta hånd om ham.

– Vi fikk beskjed om at rå kjøttdeig var veldig bra. Vi kjøpte også laktosefri morsmelkerstatning, forteller Vegsund-Brodin.

Det ble noen intense dager fremover for ekteparet.

– Det var opp klokken 05.30 hver dag for å mate ham. På det verste matet vi han annenhver time.

Innom flere ganger daglig

Da kråkeungen fikk kreftene tilbake, ble han sluppet fri. Men nå, noen måneder senere, kommer «Ulf» fortsatt tilbake flere ganger om dagen stort sett hver dag for å få seg en liten matbit.

Usaltede peanøtter er favoritten, og kråkeungen vet nøyaktig hvordan han skal få det som han vil.

– Hvis han synes det er litt lenge siden vi har kommet ut og gitt han mat, så kommer han og banker på terrassedøren. Da er det tid for peanøtter. Det er veldig morsomt, ler Anne Marte Rossvoll Vegsund-Brodin.

Tilpasningsdyktig

BANK-BANK: Ekteparet synes det er morsomt når «Ulf» banker på terrassedøren deres. Foto: Privat/skjermdump Snapchat

Morten Ree i Norsk Ornitologisk Forening tror kråka kommer på besøk fordi han føler seg trygg der, og ikke minst fordi han får mat.

– Kråkefugler er forholdsvis lett å temme. De tilpasser seg sine omgivelser, og dette er en artig historie.

Ree er ikke overrasket over «Ulfs» oppførsel.

– Kråkefuglene går for å være veldig kloke fugler som finner løsninger på det meste.

Han tror imidlertid kråkeungen etter hvert vil finne andre måter å få tak i mat på, og leve et mer normalt kråkeliv.

– De operer som regel i flokk fra høsten og utover hele vinteren, og vil spre seg igjen på våren. Det kan være at den gradvis blir mindre og mindre å se. Men han har funnet sin egen, enkle metode her ved å banke på vinduet for å få maten servert, så det kan hende de får ha han i hele vinter.