Hentet hjem fra Nord-Korea: Skal DNA-teste 64 falne sørkoreanere

Moon Jae-in bøyer hodet foran bordet med de små kistene. Den sørkoreanske presidenten viser de døde respekt. Ved siden av ham står en offiser med et brett. De døde skal få sine hedersmedaljer med seg i graven.

I tillegg til presidenten har flere høyere offiserer, toppolitikere, ministere og religiøse ledere kommet for å ta imot de falne.

Sør-Koreas president Moon Jae-in hedrer de falne Foto: YONHAP / Epa

Blant de fremmøtte er det også flere veteraner fra Koreakrigen.

– Det er en lettelse å vite at mine kamerater som kjempet i slaget om Changjin nå har kommet hjem og skal få sin siste hvile i sitt fedreland, forteller krigsveteranen Jeong Il-gwon.

– Jeg håper at søket etter savnede ikke bare skjer i den demilitariserte sonen, men også i andre nordkoreanske regioner, fortsetter Joeng.

De 64 kistene inneholder levninger av sørkoreanske soldater som ble drept i voldsomme kamper ved Chosin-reservatet mellom 27. november og 13. desember 1950.

Dette var et av Koreakrigens hardeste slag mellom de amerikanskledede FN-styrkene på den ene siden, kinesiske og nordkoreanske avdelinger på den andre.

Titusener ble drept i krigshandlinger eller døde av sult, kulde og sykdommer. Mange av dem har fortsatt status som savnede.

Noen av de hardeste kampene under Koreakrigen skjedde gjennom senhøsten 1950. Dette bildet viser FN-soldater utenfor Seoul. En såret soldat fraktes vekk fra stillingene utenfor byen. Foto: Max Desfor / Ap

Resultat av fredsprosessen

Drapert med sørkoreanske flagg står de 64 kistene der som et symbol på at fredsprosessen gir konkrete resultater. Som et resultat av samtalene mellom USA og de to koreanske statene er det gjort avtaler om å lete etter savnede soldater fra Koreakrigen.

Moon Jae-in gjentok i en tale mandag sitt ønske om fred med Nord-Korea.

– Det er slutt på fiendtlige handlinger på land, til havs og i luften mellom Nord- og Sør-Korea, sa Moon.

Moon Jae-in og Kim Jong-un har blitt enige om å fortsette fredsprosessen. Et av tiltakene er å lete etter savnede soldater fra Koreakrigen, identifisere dem og få dem gravlagt. Foto: AP

Seremonien fant sted mandag på en flybase i Seongnam noen mil sør for Seoul. De falne er funnet i grenseområdet mellom Nord- og Sør-Korea. De har i en periode vært på en flybase på Hawaii hvor deler av identifiseringsarbeidet er gjennomført.

Transportflyet med de 64 kistene ble fraktet fra Hawaii til flybasen med militær æreseskorte.

Nå skal sørkoreanernes identitet endelig fastsettes ved hjelp av DNA-teknologi. Deretter skal de overleveres familiene og gravlegges.

Minesøk ved grensen

Samtidig som det søkes etter savnede i grenseområdene har også arbeidet startet med å uskadeliggjøre nærmere to millioner landminer som er lagt ut på begge sider av den demilitariserte sonen. Det startet mandag skriver det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

På begge siden av den demilitariserte sonen er det plassert ut et stort antall landminer. Foto: HYUNGWON KANG / Reuters

Målet er at et større område skal være ryddet for landminer i løpet av 2019.