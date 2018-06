Irene Mandra blar i et gammelt fotoalbum og viser frem bilder av broren sin. Med sorg i stemmen forteller hun om en kjærlig storebror som tok seg av henne da de var barn i hjembyen New York.

– Jeg håper og ber om at Donald Trump tar opp dette temaet, uttalte 84-årige Irene Mandra til nyhetsbyrået Reuters.

Irene Mandra venter fortsatt på broren sin. Det er mer enn 65 år siden han forsvant under Korea-krigen. Foto: LUCAS JACKSON / Reuters

Intervjuet ble gitt i forbindelse med toppmøtet mellom Donald Trump og Kim Jong-un 12. juni.

I 65 år har hun ventet på å få vite noe om broren sin, Philip V. Mandra. Han har vært borte siden 1952, sannsynligvis ble han drept og er gravlagt i Nord-Korea.

Philip V. Mandra har vært savnet i Nord-Korea siden 7. august 1952.

– Savnet blir aldri borte, sier hun.

Ble værende igjen i Nord-Korea

I september 1950 vervet 19-årige Philip V. Mandra seg til det amerikanske marineinfanteriet. Han ble snart forfremmet til sersjant og sendt til Korea med 5th Marine Regiment. Som en del av en amerikanskledet FN-styrke deltok han i kamper mot nordkoreanske og kinesiske soldater.

Amerikanske marineinfanterister i kamp med nordkoreanske styrker. Bildet er fra Seoul 28. september 1950. Foto: Max Desfor / Ap

7. august 1952 var han med på å storme en høyde for å ødelegge en nordkoreansk maskingeværstilling.

Medsoldater fortalte etter angrepet at Philip V. Mandra var såret og ble liggende igjen da avdelingen måtte trekke seg tilbake. Siden har ingen sett ham.

Området der Mandra ble savnet tilhører i dag Nord-Korea. Ubekreftede opplysninger tydet på at Mandra havnet i sovjetisk fangenskap, mens andre rapporter fortalte at marineinfanteristen ble drept den augustdagen.

Philip V. Mandra er aldri blitt glemt av sin familie. Foto: LUCAS JACKSON / Reuters

– Hvis han døde på den høyden så vil jeg veldig gjerne at levningene av ham fraktes hjem. Han elsket landet sitt, derfor ønsker jeg at han skal gravlegges her, sier Irene Mandra.

Bakgrunn: Konflikten på Korea-halvøya Ekspandér faktaboks 2. september 1945 signerte den japanske utenriksministeren Mamoru Shigemitsu landets kapitulasjonserklæring. Det skjedde om bord på det amerikanske slagskipet USS Missouri som lå ankret opp i Tokyo-bukten. Japanerne overga seg kompromissløst. Andre verdenskrig var over. Som en del av kapitulasjonen ga også japanerne fra seg alle områder de hadde okkupert. Det innebar også Korea-halvøya. Planen var at Korea skulle gjenoppstå som en fri, uavhengig og demokratisk nasjon. Slik ble det ikke. Situasjonen på Korea-halvøya er i dag den eneste gjenværende konflikten som ikke har fått en løsning etter andre verdenskrig. Etter den japanske kapitulasjonen ble Korea delt inn i to okkupasjonssoner som en midlertidig løsning. Sovjetunionen kontrollerte den nordlige delen, USA skulle stå i den sørlige. Landet ble delt i to ved den 38. breddegrad. De frie valgene ble ikke holdt og 25. juni 1950 gikk Nord-Korea til angrep på naboen i sør. Koreakrigen pågikk til en våpenhvile ble undertegnet 27. juli 1953. Den kostet nærmere tre millioner menneskeliv. Noen fredsavtale ble aldri undertegnet. Korea måtte på nytt deles ved den 38. breddegrad. Den 248 kilometer lange grensen ble verdens mest bevoktede område. Siden da har forholdet mellom de to koreanske staten vekslet mellom trusler om atomkrig til ønske om forsoning og sammenslåing. I dag er det dialog mellom de to koreanske statslederne Kim Jong-un og Moon Jae-in. Det er også avtalt et møte mellom Kim Jong-un og Donald Trump 12. juni i Singapore. Det ser ut til å være et ønske om endelig å forhandle frem en fredsavtale mellom partene i Koreakrigen. Sør-Korea kan ikke inngå en slik avtale med Nord-Korea alene. Kina og USA må også delta i forhandlinger. Det er et håp om at det kan skje nå. Kilder: Store norske leksikon, CNN, BBC, Japan Times

Trump vil hente de døde

Donald Trump har lovet at de savnede amerikanske soldatene skal finnes. Dette var også et tema under toppmøtet mellom USAs president og den nordkoreanske lederen Kim Jong-un da de to møttes 12. juni i Singapore.

I samtalene mellom de to ble det diskutert hvordan levninger av savnede amerikanere skal fraktes tilbake til USA. Ifølge Trump er flere av de savnede funnet og snart på vei hjem.

– Vi skal få hjem våre falne helter. De har allerede sendt tilbake levninger, eller er i ferd med å gjøre det, av våre som ble drept i Nord-Korea under krigen, sa Trump torsdag denne uken.

To amerikanske soldater sørger over en drept kamerat. Bildet er tatt 28. august 1950 et sted i nærheten av frontlinjene. Foto: AL CHANG / AP

Ifølge presidenten skal det være aktuelt å få tilbake levningene av 200 amerikanske soldater fra Nord-Korea.

Donald Trump legger ikke skjul på at han vært under press. Familiene til mange av de savnede krever at noe skal skje.

– Tusenvis har bedt meg om dette, tusener på tusener av mennesker, sa Donald Trump under et intervju med Fox News om dette temaet for noen uker siden.

Anonyme kilder i det amerikanske myndighetsapparatet sa denne uken til Washington Post at levningene etter et større antall falne soldater vil bli overlevert til de amerikanske styrkene i Sør-Korea. De vil derfra bli fraktet til Hickham Air Force Base på Hawaii.

Nærmere tre millioner mennesker ble drept under Korea-krigen. Her er det en amerikansk avdeling som registrerer drepte kinesiske soldater. Bildet er tatt 12. juni 1953 ved frontlinjene i den vestre delen av Sør-Korea. Korea-krigen varte mellom 25. juni 1950 til 27. juli 1953. Foto: Ap

7704 er fortsatt savnet

Ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon ble 33 652 amerikanske soldater drept under Korea-krigen. 7 704 er fortsatt savnet.

Helt siden Korea-krigens slutt har USA bedt Nord-Korea om å utlevere levninger av falne soldater, men dialogen om dette temaet har vært vanskelig.

I enkelte perioder har det vært en form for samarbeid og mellom 1990 og 1994 ble noen av de savnede utlevert til USA.

Det har også vært gjennomført enkelte leteaksjoner, men etter 2005 har amerikanske mannskaper blitt nektet innreise til Nord-Korea for å finne savnede.

Det letes fortsatt etter savnede etter Korea-krigen. Dette er levningene etter en kinesisk soldat som falt under Korea-krigen og ble funnet i Sør-Korea i mars 2018. Foto: POOL / Reuters

I september 2001 ble det utført et omfattende søk etter falne amerikanere i Nord-Korea. Da ble det klart at nordkoreanerne i mange tilfeller ikke har gravlagt amerikanere, men latt de døde bli liggende der de falt.

Det ble funnet benrester og tenner i områder som ikke er merket som gravsteder.

Mange familier i USA venter fortsatt på svar og de fikk en positiv overraskelse i forkant av det avtalte toppmøtet i Singapore. Nordkoreanerne viste at de ønsker å etterkomme USAs ønsker om å finne savnede soldater.

Da kom meldingen om at Nord-Korea vil bidra til at levninger sendes hjem til USA.

– Endelig kan hans sjel finne ro

Albert E. Quintero kommer hjem til Los Angeles, 67 år etter at han ble meldt savnet under Korea-krigen Du trenger javascript for å se video. Albert E. Quintero kommer hjem til Los Angeles, 67 år etter at han ble meldt savnet under Korea-krigen

9. mai 2018. En kiste drapert i det amerikanske flagget fraktes ut av flyet på den internasjonale flyplassen i Los Angeles. Noen polititjenestemenn står oppstilt og venter. De gjør en hilsen til uniformsluen.

På flyplassen står også Quinteros slektninger. De venter på å få hjem en onkel de aldri fikk møte.

I kisten ligger levningene til den 23-årige korporalen Albert E. Quintero. Helt siden 2. desember 1950 har han vært savnet etter kamper mellom amerikanske og kinesiske styrker ved Chosin-reservatet helt opp mot grensen til Kina.

Nå har nordkoreanske myndigheter tillatt at levningene skal sendes til familien i USA.

Albert E. Quintero tilhørte en artilleriavdeling. Da styrken hans skulle forflyttes kjørte de rett inn i et kinesisk bakhold.

– Jeg ber om at vi kan få noen svar på hva som egentlig skjedde med ham, sier en av Quinteros nieser, 67-årige Linda Arviso.

Ved hjelp av DNA-prøver er Albert E. Quintero blitt identifisert. Selv om amerikanske myndigheter erklærte ham som falt i strid allerede i 1953 har familien vært preget av at de ikke har hatt en grav å få til.

– Når man ikke er helt sikker på at noen er døde så håper man alltid at de er i live. Nå kan hans sjel endelig finne ro. Han er tilbake hos oss, sier Alice Arviso, en annen av Quinteros nieser.

14. mai ble Albert E. Quintero gravlagt på kirkegården All Souls Catholic Cemetery i Long Beach utenfor Los Angeles. Flere yrkesmilitære og noen Korea-veteraner var møtt frem. De ble gjort honnør og avfyrt en salutt til ære for den døde.

Albert E. Quintero fikk sitt siste hvilested ved siden av sin mor, Macrina.

67-år etter at 23-åringen ble drept fikk han endelig komme hjem.