Helt jevnt etter presidentvalget i Peru

Ifølge Den nasjonale valgkommisjonen har venstresidens kandidat Pedro Castillo fått 49,95 prosent av de opptalte stemmene, og resultatet av valget er fortsatt helt uvisst.

Fujimori leder klart da de første offisielle resultatene ble offentliggjort i morges. Men etter hvert som stemmene fra landsbygda kom inn ble ledelsen stadig knappere.

Valget ble preget av strenge smittetiltak, etter at peruanske myndigheter nylig offentliggjorde en dramatisk oppgradering av koronatallene. Ifølge disse tallene har Peru nå fleste koronadøde i hele verden.

Presidentkandidat i Peru, Pedro Castillo, viser frem sitt nasjonale id-kort etter å ha levert sin stemme i valglokale i Tacabamba, Cajamarca 6. juni, 2021 Foto: ANDRES VALLE / AFP

Dyp splittelse

Gårsdagens valg var den avgjørende valgomgangen etter at de to kandidatene fikk flest stemmer under den første omgangen, i april. Og det er to kandidater som står svært langt fra hverandre politisk.

Dette forteller om et land med enorme sosiale og økonomiske ulikheter og stor fattigdom. En stor del av høyresidens velgere har høyere inntekt og er bosatt i sentrale strøk, mens venstrekandidaten har størst oppslutning blant de fattige på landsbygda. I den siste gruppen er det en stor andel urfolk.

En viktig tema i valgkampen har vært den omfattende korrupsjonen som har preget Peru de siste to tiårene. I denne perioden er fem presidenter blitt etterforsket og dømt for korrupsjon.

Perus presidentkandidat Keiko Fujimori etter å ha avgitt sin stemme i Lima, 6. juni. 2021 Foto: SEBASTIAN CASTANEDA / Reuters

Den dømte Fujimori

En av de fem presidentene var Alberto Fujimori, som ble dømt for korrupsjon og for å ha sendt dødsskvadroner som drepte 25 venstreradikale under et sosialt opprør.

Den tidligere presidenten er far til dagens presidentkandidat, og den 46 år gamle Keiko Fujimori har et betydelig omdømmeproblem på grunn av faren.

Likevel er hun svært populær for sin nyliberale økonomiske politikk. Mange peruanere støtter også hennes harde linje når det gjelder sikkerhet og bekjempelse av kriminalitet.

Vil ha mindre ulikhet

Motkandidaten Pedro Castillo er folkeskolelæreren og fagforeningsmannen som kom fra det ukjente og ble den fremste politikeren på Perus venstreside.

Han kommer fra fattige kår, og gikk til valg på et program for større sosial og økonomisk likhet i Peru.

Han har lovet å endre grunnloven for å gi staten en viktigere rolle og han vil nasjonalisere deler av den private industrien. Castillo vil også øke skattene for internasjonale selskaper som opererer i Peru.