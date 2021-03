– De gamblet med folks liv og helse uten å bry seg om hvilken skade de påførte dem, sa aktor Pablo Espinosa da rettshøringen startet i Lima mandag.

Fujimori er allerede er dømt før forbrytelser mot menneskeheten etter tiden som landets leder fra 1990 til 2000. Den tidligere presidenten blir også snart stilt for retten i en sak der en av landets dødsskvadroner skal ha drept seks bønder.

Ble lokket med gratis helsesjekk

Men nå kan altså Fujimori og tre tidligere helseministre bli tiltalt for skader de påførte kvinner og menn som ble kirurgisk sterilisert i løpet av de fire siste årene han var president.

I 2012 møtte to kvinner opp i Kongressen i Lima for å fortelle hva de var blitt utsatt for. Micaela Flores og 15 andre kvinner hadde takket ja til tilbudet om en gratis helsesjekk. Men da de kom til legekontoret ble døren bak dem låst.

Flores ble bedøvet og sterilisert.

Ifølge landets helsedepartement ble 270.000 kvinner og 22.000 menn sterilisert i løpet av disse årene. De fleste var urfolk fra Quechua-samfunnet i Andesfjellene.

Rundt 2000 har formelt rapportert at de var blitt sterilisert uten samtykke.

I november 2016 demonstrerte disse kvinnene i protest mot steriliseringsprogrammet. Foto: MARIANA BAZO / Reuters

Ble bundet og tvangsoperert

Serafina Ylla Quispe forteller at hun våknet på likhuset etter å ha blitt erklært død. Hun hadde aldri samtykket i en operasjon. Victoria Huamán sier hun ble bedøvet og våknet flere timer senere uten å forstå at hun var blitt sterilisert som 29-åring melder BBC Mundo.

Rudencia Quilla var 24 år gammel da legene nektet henne fødselsattest for det fjerde barnet, hvis hun ikke lot seg sterilisere. Hun forteller at hun nektet, men ble bundet fast til en sykehusseng og bedøvet.

En kvinne har fortalt om hvordan hun ble behandlet da hun som 19-åring kom til helsestasjonen for å få vaksinert barnet sitt. Da ble hun tatt av soldater, bundet og til slutt operert.

Mange av kvinnene som ble operert visste ikke hva slags papirer de skrev under på. De kunne ikke lese og snakket ikke spansk. Foto: arkiv / nrk

De fleste som ble utsatt for en slik behandling var urfolk og fattige. Ifølge antropologen Alejandra Ballón hadde bare 35 prosent av dem som ble operert, fått skikkelig informasjon og gitt sitt samtykke, skriver BBC.

Døde av infeksjoner

Aktor Espinoza sa at operasjonene ofte ble gjennomført i uhygieniske omgivelser og at mange døde av infeksjoner.

I 1996 annonserte Fujimori at han ville starte et program for å hjelpe fattige peruanere med familieplanlegging. Da programmet etter hvert fikk stadig flere klager, svarte landets sentrale myndigheter at overgrepene skyldtes overivrige lokale helsemyndigheter. Til slutt ble tiltaket så mye kritisert at Kongressen i USA kuttet i bistanden som hadde gått til å finansiere prosjektet.

I dag er Alberto Fujimori 82 år. Dette bildet er fra en høring i 2013. Foto: Martin Mejia / AP

Fujimori har hevdet at han ikke var direkte involvert i programmet. Men en parlamentarisk gransking i 2002 fant bevis for at han hadde presset tjenestemenn for å oppnå målene i programmet, melder BBC. Både han og tidligere ministre ble siktet i 2018. Da ble rettssaken utsatt fordi man ikke fant tolker som kunne oversette vitnemålene til ofrene fra Quechua. Mange av dem snakker ikke spansk.

Rettssak avslått mange ganger

Veien fram til dagens rettssak har vært lang og kronglete, men nå håper ofrene på en dom og erstatning. Ifølge folkeretten er tvungen sterilisering en forbrytelse mot menneskeheten.

Professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, Jemima Garcia-Godos sier dette er fjerde gang man forsøker å få de ansvarlige stilt for retten.

– Menneskerettighetsorganisasjoner og ofrene har prøvd å fremme denne saken, men den har blitt avslått tre ganger.

Hun sier til NRK at en av årsakene påtalemyndigheten flere ganger har bedt om flere bevis. I tillegg ble saken utsatt fordi Fujimori ble syk.

– Ofrene har møtt en del utfordringer for å fremme denne saken. De fleste av dem er fra landsbygda, bodde spredt på høylandet i Andesfjellene, med urfolksbakgrunn, lav utdanning, flere analfabeter. Med andre ord en gruppe som lenge har vært diskriminert i Peru. Det har også vært flere administrative grunner til at oppreisning og offentlig støtte til denne gruppen har tatt så lang tid, sier hun.

– Hvor stor mulighet har de til å nå frem nå, tror du?

– Dessverre har det vist seg at rettsvesenet i Peru ikke er selvstendig nok til å ta kontroversielle avgjørelser. Jeg vil bli overrasket om det blir en straffesak denne gangen, sier Garcia-Godos.