Helsevesenet i Brasils største by nær kollaps

Sykehusene i São Paulo har nå kun ti prosent ledig kapasitet, opplyser borgermester Bruno Covas.

Han frykter nå at helsevesenet i Brasils største by kan kollapse i løpet av bare to uker, skriver BBC.

Borgermesteren er derfor i samtaler med delstatsguvernøren i São Paulo om nye tiltak for å begrense smittespredningen.

Innbyggerne i delstaten har blitt bedt om å holde seg hjemme i snart to måneder. Problemet er at brudd på karantenereglene straffes mildt.

Delstaten São Paulo er en av de hardest rammede i Brasil. Der har nærmere 3000 mennesker dødd som følge av koronaviruset.

Bolsonaro hilste på demonstranter igjen

Den dystre nyheten fra São Paulo kommer samtidig som Brasils president Jair Bolsonaro i helgen igjen har skapt ny kontrovers.

Søndag hilste han på et hundretall av sine tilhengere i hovedstaden Brasília. Demonstrantene hadde møtt opp ved presidentens kontor for å vise sin støtte til Bolsonaro og hans iver etter å gjenåpne landet.

– Vi håper å være fri fra dette spørsmålet snart, for vårt alles beste, sa Bolsonaro til folkemengden.

Presidenten hadde ikke like mye kontakt med folk som ved tidligere anledninger. Han poserte likevel på bilder med minst tre unge barn, skriver nyhetsbyrået Reuters.

HILSTE PÅ DEMONSTRANTER: Brasils president Jair Bolsonaro. Foto: Adriano Machado / Reuters

65-åringen har flere ganger omtalt koronaviruset som «en liten forkjølelse», og har også tidligere brutt retningslinjer og koronatiltak ved å opptre i offentligheten.

I april ga Bolsonaro helseminister Luiz Henrique Mandetta sparken. De to var sterkt uenige om håndteringen av koronakrisen.

Nelson Teich, Mandettas etterfølger, trakk seg i forrige uke etter under en måned i jobben. Teich hadde da vært ute og kritisert en resolusjon fra Bolsonaro som lot treningssentre og skjønnhetssalonger åpne igjen.

– Brasil vil komme sterkere tilbake, sa Bolsonaro søndag.

Nesten 8000 nye smittetilfeller på ett døgn

De siste 24 timene er det registrert 7938 nye smittetilfeller i Brasil.

Antallet bekreftede smittetilfeller i landet er dermed over 241.000.

16.118 mennesker har dødd som følge av koronaviruset i Brasil.

På verdensbasis er det kun USA, Storbritannia og Russland som har flere smittetilfeller, mens antallet døde er det femte høyeste i verden.