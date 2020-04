Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg er her fordi jeg tror på dere, og dere er her fordi dere tror på Brasil, sa presidenten da han talte til sine støttespillere fra taket på en varebil.

Protestene utenfor forsvarets hovedkvarter i hovedstaden Brasília var rettet mot smitteverntiltak innført av delstatsmyndigheter. De 600 demonstrantene ba Brasils forsvar om å sette til side Høyesterett og de folkevalgte i Kongressen.

Både Kongressen og Høyesterett har støttet opp om smitteverntiltak som guvernørene i delstatene har innført.

Demonstranter i Brasília ba de militære gripe inn for å håndtere koronaepidemien. Foto: SERGIO LIMA

Helseminister sparket

Bolsonaro har flere ganger omtalt covid-19 som «en liten forkjølelse» og har også ved en rekke anledninger tidligere brutt retningslinjer og koronatiltak ved å opptre i offentligheten.

– Dere må kjempe for deres land. Stole på at presidenten deres skal gjøre det som er nødvendig for å garantere demokrati og det som er mest kjært for oss, vår frihet, sa Bolsonaro under protestene søndag.

Forrige uke ga presidenten helseminister Luiz Henrique Mandetta sparken fordi de to var sterkt uenige om håndteringen av koronakrisen. Blant annet støttet helseministeren oppfordringer om at folk må holde seg hjemme for å hindre spredning av viruset.

Helseminister Luiz Henrique Mandetta på en pressekonferanse om koronaviruset kort tid før han fikk sparken. Foto: UESLEI MARCELINO

Sprikende budskap

Brasil med sine over 200 millioner innbyggere har flest registrerte koronatilfeller i Latin-Amerika med nærmere 39.000 smittede og opp mot 2.500 døde, ifølge Worldometer. Men sett i forhold til befolkningen er det fortsatt relativt få personer som er døde, 12 per 1 million mennesker.

Budskapet under koronakrisen fra regjeringen og delstatene har vært veldig forskjellig i Brasil.

Bolsonaro har kjempet mot harde restriksjoner, mens myndighetene i flere hardt rammede delstater har stengt skole, restauranter og forretninger, mens politi og brannvesen har patruljert gatene og oppfordret folk til å holde seg innendørs.

En brannmann spiller en trompetfanfare til støtte for helsearbeidere foran Santa Casa sykehuset i byen Belo Horizonte sørøst i Brasil. Foto: DOUGLAS MAGNO / AFP

Et flertall av brasilianerne støtter restriksjonene om å bli hjemme, selv om det påvirker landets økonomi. Det viser en ny undersøkelse publisert lørdag, ifølge nyhetsbyrået AFP.

