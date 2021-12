Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Omikronvarianten av koronaviruset sprer seg raskt i Italia. Nå kan flere millioner havne i karantene, advarer helseeksperter.

Med dagens regler skal vaksinerte, som har vært i nærkontakt med en smittet, isolere seg i 7 dager. Kravet er 10 dager for de som har fått én vaksinedose.

Reglene er altfor strenge, mener flere helseeksperter. Nå ber de regjeringen ta grep, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Nino Cartabellotta leder helsestiftelsen Gimbe. Hun sier at én person i gjennomsnitt har 10 nærkontakter. Det betyr at i løpet av to uker kan 1 million italienere bli smittet med covid-19.

– Det betyr at mellom 5–10 millioner kontakter kan bli sendt i karantene, og det er ikke mulig, sier Cartabellotta til Radio Cusano Campus.

Smitten øker

Sist uke økte smitten i Italia raskt. Tre dager på rad ble det satt nye rekorder. Smittetoppen ble nådd lørdag med 54.762 tilfeller.

Mandag ble det registrert 30.810 nye smittetilfeller.

Virologen Fabrizio Pregliasco mener også at det er på tide å revurdere karantenereglene.

– Det er klart at på dette stadiet og med denne spredningen av omikron, må vi vurdere endringer i måten vi griper inn på. Ellers er vi på vei mot en generell nedstengning.

Epidemiologen Matteo Bassetti sier til den italienske avisa La Repubblica at folk må lære seg å leve med viruset.

– Gir det noen mening med kilometerlangekøer av folk som venter foran apotekene for å teste seg? Med mer enn 50.000 smittede hver dag, et tall som kommer til å bli mye høyere de neste ukene, må vi leve med dette viruset på en annen måte. Den som er syk må holde seg hjemme, slik man alltid har måttet gjøre når det har vært snakk om smittsomme infeksjonssykdommer, men vi må avslutte smittesporingen, sier Bassetti.

Tidligere i desember startet Italia med å vaksinere barn mellom 5 og 11 år. Tall viser at rundt 80 prosent av italienere er fullvaksinerte. Foto: YARA NARDI / Reuters

Ny vurdering

Etter at eksperter mandag advarte mot følgene av strenge karanteneregler, har flere lokal- og regionalpolitikere kommet med oppfordringer om karantenekutt.

Tidligere statsminister Matteo Renzi sa i går at han vil fjerne karantenen helt for de som er vaksinert.

Flere mener at fullvaksinerte bør slippe karantene dersom de ikke har symptomer.

Onsdag får myndighetene en ny ekspertuttalelse. Hvis regjeringa sin koronakomité er positiv, kan det bli kortere karantene allerede seinere denne uka.