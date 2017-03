Hawaii stikker kjepper i hjula for nytt innreiseforbud

Det nye innreiseforbudet omfatter seks muslimske land. Somalia, Iran, Syria, Sudan, Libya og Jemen. Irak var en del av det forrige forslaget, men er nå fjernet.

Det nye forbudet har i motsetning til det første unntak for personer som allerede har visum til USA, og har fjernet en del passasjer som prioriterte religiøse minoriteter.

Men tross endringene, er det likevel ikke godt nok for mange. Demokratiske statsadvokater i flere amerikanske delstater forsøker å bruke rettssystemet for å stanse forbudet før det trer i kraft.

I kveld melder Bloomberg at en føderal dommer på Hawaii har utstedt en midlertidig forføyning mot den reviderte presidentordren.

Det betyr at reiseforbudet ikke kan tre i kraft før det har blitt grundigere behandlet i retten.

To føderale dommere i Maryland og Washington skal også ta stilling til forbudet før det trer i kraft, ifølge Washington Post.

– Ikke så fort, Trump

I Washington er det statsadvokat Bob Ferguson som har bedt dommeren vurdere om kjennelsen som stanset det opprinnelige forbudet også omfatter det reviderte.

– Mitt budskap til president Trump er: «Ikke så fort», sier Ferguson.

I tillegg til ovennevnte delstatene planlegger også Minnesota, Oregon, New York og Massachusetts rettslige skritt for å stanse det omstridte forbudet.

Statsadvokatene kan gå til søksmål på vegne av sin delstat. De fleste er innvalgt og kan opptre selvstendig uten støtte fra guvernørene. Men i Washington har Ferguson støtte fra guvernør Jay Inslee som også er demokrat.

Frykter for økonomien

Hawaiis statsadvokat Doug Chin sier delstaten ikke kan sitte stille og se på innføringen av reiseforbudet på grunn av Hawaiis unike kultur og historie. Han argumenterer for at Hawaii er svært avhengig av turisme og at et innreiseforbud vil gjøre delstatens økonomi skadelidende.

– Retten trenger å høre at dette er en stat hvor etnisk mangfold er normen og hvor vi ønsker folk velkommen med «aloha» og respekt, sier Chin.

I kveld vant altså Chin en foreløpig seier i retten.

Spicer: Trygg på utformingen

Ferguson er glad for å ha fått med seg en rekke andre statsadvokater på laget, og har tro på at de også denne gangen skal klare å stanse forbudet.

– Vi har en sterk sak og de er villige til å kjempe sammen med oss.

Donald Trumps talsmann Sean Spicer sa på sin daglige pressebrifing i Det hvite hus i dag at de trodde innreiseforbudet denne gangen ville skli gjennom rettssystemet.

– Vi føler oss veldig trygge på hvordan forbudet er utformet og på innspillene vi har fått, sier Spicer.

Donald Trump har foreløpig ikke kommentert kveldens dommeravgjørelse.