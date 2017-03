Slik er Trumps nye innreiseforbud

Personer fra Iran, Libya, Syria, Somalia, Sudan og Jemen – alle med hovedsakelig muslimsk befolkning, slipper fra 16. mars ikke inn i USA i løpet av en 90 dagers periode.

Den nye versjonen gir, i motsetning til den forrige, tillatelse for innreise fra landene på forbudslista, dersom personen har gyldig visum, arbeids- eller oppholdstillatelse.

Presidenten underskrev presidentordren mandag, bekrefter Det hvite hus.

– Med denne ordren utfører president Trump sin rettmessige myndighet til å beskytte vårt folk, sa utenriksminister Rex Tillerson på pressekonferansen.

De seks landene er ifølge AFP valgt ut fordi de ikke har gode nok informasjons- og granskningssystemer for å fange opp hvem som kan utgjøre en trussel dersom de får innvilget visum til USA.

Irak tatt ut av lista

Til forskjell fra den tidligere, kontroversielle versjonen, omfattes ikke lenger Irak av innreiseforbudet.

Irak skal være utelatt i denne omgang etter forhandlinger hvor Irak skal ha gått med på samarbeide tettere med USA for å kontrollere borgere som søker om visum til USA, ifølge nyhetsbyrået Ap.

Irakiske myndigheter skal være fornøyde med at Irak ikke lenger står på forbudslista.

Ifølge talsperson Ahmed Jamal er den nye versjonen et «viktig skritt» i riktig retning for å styrke forholdet mellom Bagdad og Washington, og sender et «positivt signal», skriver AFP.

Domstolen stanset første innreiseforbud

Den opprinnelige presidentordren fra 27. januar i år høstet sterk kritikk og skapte kaotiske tilstander på mange flyplasser i USA og andre land, der reisende fra sju hovedsakelig muslimske land på vei til USA ble stanset over en periode på 90 dager.

60.000 visum ble trukket tilbake og hundrevis av personer skal ha blitt holdt igjen på flyplasser, skriver AFP.

Flyktninger ble nektet adgang til USA for en periode på 120 dager. Syriske flyktninger skulle stenges ute på ubestemt tid, eller fram til kontrollrutinene var blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kunne utnytte svakheter i systemet.

Presidentordren omfattet også folk som hadde arbeidstillatelse i USA.

Det originale innreiseforbudet ble til slutt stanset av domstolen i USA, som mente det brøt med grunnloven.

Målet med innreiseforbudet er, ifølge Trump, å forhindre terrorangrep på amerikansk jord.