Trumps motstandere varsler kamp mot nytt innreiseforbud

Det reviderte forbudet omfatter de samme landene som før, unntatt Irak.

Det betyr at nye visumsøknader fra borgere fra Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen vil bli avvist i 90 dager.

I tråd med det opprinnelige forbudet settes USAs flyktningprogram på vent i 120 dager.

Men til forskjell fra før får flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, reise til landet. I tillegg er innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger fjernet.

– Fortsatt muslimforbud

Den amerikanske menneskerettsorganisasjonen American Civil Liberties Union (ACLU) fordømmer det nye innreiseforbudet og lover ny kamp i domstolene. De mener den nye presidentordren fortsatt er et «muslimforbud».

– Trump-administrasjonen har tilstått at det opprinnelige muslimforbudet er uforsvarlig. Dessverre har den erstattet det med en redusert versjon som har noen av de samme fatale manglene, sier Omar Jadwat, som er direktør for ACLUs prosjekt for innvandreres rettigheter.

– Det samme forbudet

Også opposisjonen i Kongressen kom raskt på banen med kritikk.

– Et utvannet forbud er fortsatt et forbud, sier Chuck Schumer, Demokratenes leder i Senatet.

– Den nye ordren vil møte den «samme oppoverbakken i domstolene» som det opprinnelige forbudet, sier Schumer videre.

– Dette er det samme forbudet, med samme formål, drevet av den samme farlige diskrimineringen som svekker vår evne til å bekjempe terror, sier Nancy Pelosi, Demokratenes leder i Representantenes hus.

En talsperson for irakiske myndigheter, Ahmed Jamal, er derimot fornøyd med den nye versjonen, og kaller den et «viktig skritt» i riktig retning for å styrke forholdet mellom Bagdad og Washington, skriver AFP.

Ekspert: – Prestisje på spill for Trump

President Donald Trump setter prestisjen på spill med sitt nye innreiseforbud, mener USA-ekspert.

Det nye forbudet er mindre omfattende enn det første, men Trumps motstandere har uansett varslet ny kamp i retten.

– Det vil være et enormt tilbakeslag for Trump om han ikke får det innført, ettersom det var en sentral del av det han gikk til valg på, sier USA-ekspert Niels Bjerre-Poulsen ved Syddansk Universitet.

– Det er mye prestisje på spill, sier Bjerre-Poulsen.

USA-kjenneren mener imidlertid at den nye presidentordren er på tryggere juridisk grunn enn det første forbudet, som ble tilsidesatt av domstolene.