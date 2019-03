Danmarks statsminister heter fortsatt Lars Løkke Rasmussen, men det er valg denne våren og alt tyder på at Løkke, som danskene kaller ham, er på vei ut.

For statsministeren og hans parti Venstre sliter tungt på meningsmålingene. Samtidig fosser Mette Frederiksen og Socialdemokratiet frem, og det er vanskelig å se hva som kan hindre henne i å bli Danmarks neste statsminister.

– ET VOLDSOMT COMEBACK: Mette Frederiksen har nesten en fot innenfor dørstokken på statsministerens kontor, sier Thomas Larsen som er kommentator i Berlingske Tidende. Foto: Berlingske Tidende

– Det er et voldsomt comeback vi er vitne til. Socialdemokratiet er oppe å snuser på 30 prosent på målingene. Hvis dette står seg frem mot valget, kan vi nesten si at Mette Frederiksen har en fot innenfor dørstokken på statsministerkontoret, sier Thomas Larsen som er politisk kommentator i Berlingske Tidende.

NY LEDER: Mette Frederiksen overtok som leder av Socialdemokratiet etter Helle Thorning Schmidt (tv.) Foto: SCANPIX DENMARK

Snuoperasjon på innvandring

Mette Frederiksen kom inn som leder i Socialdemokratiet kort tid etter valget i 2015. Arbeiderpartiets danske søsterparti hadde mistet regjeringsmakten og tidligere statsminister Helle Thorning Schmidt trakk seg ut av politikken. Det var tid for selvransakelse og en ny kurs fremover.

Ut av dette arbeidet kom særlig én erkjennelse; partiet var i utakt med folket i innvandringspolitikken.

Frem mot årets valg har Mette Frederiksen gjennomført en voldsom snuoperasjon på dette politikkområdet.

– Hun har innført en langt strammere politikk, og det er et kursskifte mange velgere er fornøyde med sier Thomas Larsen til NRK.

Stjeler velgere fra høyresiden

Historien har vist at innvandringsspørsmålet er viktig for danskene. Høyrepopulistiske Dansk Folkeparti har opplevd fremgang gjennom 20 år. Partiet har en streng innvandringspolitikk som fanesak.

Nå er det imidlertid bråstopp. Partiet fikk en oppslutning på 21.1 prosent ved valget i 2015. Nå viser et snitt av meningsmålinger at partiet styrer mot et resultat rett under 15 prosent.

Mye fordi Mette Frederiksen har adoptert politikken, og gått enda lenger på enkelte områder.

– MARKANT HØYRESVING: Mette Frederiksen har rett og slett gått inn å overtatt de borgerliges innvandringspolitikk, sier Uffe Tang i DR. Foto: Danmarks Radio

– Hun har rett og slett gått inn og overtatt de borgerlige partienes innvandringspolitikk. Denne markante høyredreiningen har gjort livet surt for både regjeringen og Dansk Folkeparti, sier Uffe Tang som er politisk kommentator i Danmarks Radio.

For første gang på to årtier viser velgeranalyser at Socialdemokratiet trekke velgere fra Dansk Folkeparti.

– Det er en historisk situasjon, sier Thomas Larsen.

Får Socialdemokratiet regjeringsmakt vil partiet blant annet gjøre dette på innvandringsfeltet:

Innføre tak på hvor mange ikke-vestlige utlendinger som kan komme til Danmark i løpet av et år.

Opprette mottakssentre for asylsøkere utenfor Europa (helst i samarbeid med andre europeiske land)

Fjerne muligheten for å søke asyl i Danmark

Strengere krav til familiegjenforening (språk, utdannelse, arbeid og forkunnskaper om Danmark. Den som søker om familiegjenforening må ha jobb og bidra til fellesskapet i Danmark)

Flyktninger skal reise hjem så fort forholdene i hjemlandet tillater det.

FRA OPPTUR TIL KRISEMÅLINGER: Kristian Thulesen Dahl kunne feire et historisk godt valgresultat for Dansk Folkeparti i 2015. Da fikk partiet en oppslutning på 21 prosent. Nå går partiet kraftig tilbake på målingene. Foto: SCANPIX DENMARK / Reuters

Trøbbel etter valget

Selv om snuoperasjonen på kort sikt ser ut til å sikre Mette Frederiksen regjeringsmakt og statsministerposten, kan den politiske høyredreiningen gi henne problemer på litt lengre sikt.

Socialdemokratiet vil være avhengig av flere støttepartier på venstresiden for å danne regjering. Disse partiene har et helt annet syn på innvandring enn Mette Frederiksen.

– Hun skal samarbeide med venstresiden om alt fra økonomisk politikk til velferd og klima. Samtidig skal hun føre en beinhard innvandringspolitikk med høyresiden. Det vil skape trøbbel, sier Uffe Tang i DR.

Når det danske valget kommer avgjør sittende statsminister Lars Løkke Rasmussen, men det må skje før 17 juni.