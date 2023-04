Har over 550 barn – nå stoppes han av retten

I hver sædavgang befinner det seg over 100 millioner sædceller, noen ganger opptil 300. I teorien holder det med én for at en kvinne skal bli gravid.

For mange par er donorsæd redningen. For andre er det en lukrativ industri.

En nederlandsk 41-åring ble fredag dømt for å ha utnyttet både systemet og manglene det har.

Trues med millionbot

Ifølge retten i Haag har nederlenderen blitt biologisk far til over 550 barn over hele verden, i løpet av en periode på 15 år, skriver BBC.



Han er nå dømt til å ikke lenger donere sperm. Hvis han trosser dette vil han risikere nesten 1,2 millioner kroner i bot – per ejakulasjon.

Han får ikke lov til å kontakte potensielle foreldre for å tilby sine tjenester, og heller ikke «reklamere» for tilbudene på internett eller i sosiale medier.

Domstolen ser spesielt alvorlig på saken, med tanke på omfanget og at det øker sjansen for at halvsøsken eller personer i nær familie i framtida kan ende opp som par – og få barn sammen.

«Han har med forsett løyet for å overtale foreldre til å godta ham som donor. Disse foreldrene er nå gjort kjent med at barna deres er en del av et søskennettverk bestående av hundrevis av barn,» står det i dommen, ifølge CBS.

Strengere i Norge

I Norge kan en sæddonor gi opphav til barn i maksimalt seks familier.

I Nederland går grensa på 25 barn, i maksimalt 12 familier.

For drøyt fem år siden ble 41-åringen bannlyst fra nederlandske klinikker, etter at det ble kjent at han var biologisk far til mer enn 100 barn.

Da begynte han å donere sperm i utlandet, deriblant Danmark – og på nettet.

Her kan du lese mer om hvilke lover og regler som gjelder for sæddonasjon i Norge:

NRK forklarer Dette sier norsk lov om sæddonasjon Bla videre Hvem kan donere sæd i Norge? Du må være registrert i Folkeregisteret og myndig. Du bør helst være mellom 25 og 45 år. Du må også fortelle om din egen og din families fysiske og psykiske helse – og vil bli testet. Hva slags tester må jeg gjennom? Du kan ikke ha kjente arvelige sykdommer i familien, og så blir du testet for enkelte smittsomme sykdommer. Du kan ikke misbruke rusmidler. Du må levere en sædprøve, som vil vise om spermen er av tilfredsstillende kvalitet. Hvor mange ganger må jeg avgi sæd? Hver donor forventes å møte opp 10-15 ganger for å donere sæd. Hva får barnet vite om meg? I Norge er det åpen sædgivning, det vil si at sædgiver ikke er anonym. Den som er født ved hjelp av din sæd har rett til å få vite din identitet når barnet er 15 år. Hvilke plikter har jeg overfor barnet? Du har ingen rettigheter eller plikter overfor barnet. Du kan ikke få opplysninger om barnets eller foreldrenes identitet. Hva får foreldrene vite om meg? Barnets foreldre får ikke vite noe om deg, men er forpliktet til å fortelle barnet at det er blitt til ved sæddonasjon. Kan jeg velge hvem som får min sæd? Du har ingen innflytelse på hvem som får din sæd. Foreldrene kan heller ikke påvirke hvem de får sæd fra, men hvis det er mulig skal klinikken bruke en donor som likner mest mulig på foreldrene. Kan jeg få vite hvor mange barn jeg eventuelt er blitt opphavet til? Du får ingen informasjon om bruken av din sæd, før barna eventuelt tar kontakt. Er det mulig å angre? Du kan når som helst tilbakekalle samtykket til bruk av din sæd for assistert befruktning. Hvis befruktning allerede har funnet sted, kan du stoppe fremtidig bruk av sæden din. Får jeg betalt for å donere sæd i Norge? Kommersielt salg av kjønnsceller er forbudt, men du får en kompensasjon for belastninger og tidsbruken behandlingen medfører, og du får dekket reiseutgifter.



Kilder: Helsedirektoratet og Ullevål universitetssykehus Forrige kort Neste kort

Sa han ville hjelpe

Nå må han ifølge dommen fremskaffe en liste over alle klinikkene han har oppsøkt, slik at disse kan destruere de nedfrossede sædcellene hans.

41-åringen sa i retten at motivet hans bare var å hjelpe dem som ikke klarte å få barn på egen hånd.

I Nederland er det vanlig å få rundt 400 kroner for en spermdonasjon, men klinikkene ber ofte om at du donerer minst fire ganger per måned.