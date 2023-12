USA har lagt ned veto i FNs sikkerhetsråd mot et resolusjonsforslag med krav om umiddelbar humanitær våpenhvile i Gaza.

For at en resolusjon skal bli vedtatt i Sikkerhetsrådet må den støttes av minst ni medlemsland. I tillegg kreves det at ingen av de fem vetomaktene – USA, Russland, Kina, Frankrike og Storbritannia – legger ned veto.

Dermed blir det ingen våpenhvile i Gaza.

Her stemmer USAs representant i FNs sikkerhetsråd, Robert A. Wood, mot umiddelbar våpenhvile. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Før avstemningen fredag sa USA at de gjør motstand mot våpenhvile fordi de ikke tror at Hamas er villig til å akseptere en tostatsløsning.

Med det fortsetter USA, Israels viktigste militære og politiske støttespiller, å beskytte Israel mot enhver handling i sikkerhetsrådet.

«Tragisk» sier Eide om USAs veto

Utenriksminister Espen Barth Eide går hardt ut mot USAs blokkade:

– Det er tragisk at Sikkerhetsrådet ikke klarer å bli enige om en humanitær våpenhvile, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til NTB. Norge har gitt støtte til en resolusjon om umiddelbar våpenhvile.

USAs utenriksminister Antony Blinken (V) og Norges utenriksminister Espen Barth Eide under NATOs utenriksministermøte i Brussel. Foto: SAUL LOEB / AFP

Sikkerhetsrådets manglende handling og veto fra medlemslandene, særlig USA, har gjort dem medskyldige i Gaza-krigen, sier Leger Uten Grenser (MSF).

– Til nå har handlingslammelsen i FNs sikkerhetsråd og vetoer fra medlemsland, særlig USA, gjort dem medskyldige i den pågående massakren, heter det i en uttalelse fra Leger Uten Grenser:

– Denne handlingslammelsen har åpnet for massedrap av menn, kvinner og barn.

Fakta om ofrene for krigen mellom Israel og Hamas Ekspander/minimer faktaboks * Siden 7. oktober er over 19.000 mennesker drept i Gaza, Israel og på den okkuperte Vestbredden. * Ifølge de Hamas-kontrollerte myndighetene på Gazastripen er minst 17.487 mennesker drept i israelske angrep. * Blant de drepte er over 7100 barn og nesten 5000 kvinner. Over 46.000 er såret. * Flere tusen er savnet i Gaza og fryktes å ligge begravd under ruiner av bombede bygninger. * Minst 63 journalister og medieansatte er drept på Gazastripen. 130 FN-ansatte er drept. * 267 palestinere er drept i angrep fra israelske soldater og bosettere på Vestbredden, minst 67 av dem barn. Over 3300 er såret i slike angrep. * Minst 1268 israelere er drept og rundt 5500 er såret i Israel, på Gazastripen og Vestbredden siden 7. oktober. * Blant de drepte er 823 sivile, 33 av dem barn, 386 soldater og 59 politifolk. 94 israelske soldater er drept i kamper på Gazastripen. * Den israelske hærledelsen hevder å ha drept rundt 5000 Hamas-krigere i løpet av krigen. Opptil 1500 av dem ble ifølge Israel drept under angrepet 7. oktober. * Over 1,9 millioner palestinere er fordrevet fra sine hjem på Gazastripen, der det bor over 2,2 millioner mennesker. * Ca. 250.000 israelere er evakuert fra byer og kibbutzer nær grensa til Gaza, samt fra landsbyer nær grensa mot Libanon. * Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) tok nærmere 250 israelske og utenlandske gisler under angrepet 7. oktober, men 108 er siden sluppet fri. Flere gisler skal være drept i israelske angrep. Kilde: FNs nødhjelpskontor (OCHA) , palestinske myndigheter i Gaza og på Vestbredden, Haaretz , The Times of Israel , CNN, NTB

Minst 17.487 drept

Fredag ble minst 10 drept i et angrep byen Khan Younis, sør i Gaza. Angrepet var rettet mot et familiehjem, ifølge Al Jazeera.

Hamas kontrollerte helsemyndigheter i Gaza melder om at minst 17.487 palestinere drept. Dødstallet skal være nok så presist, sier kilder i den israelske hæren til blant annet CNN, AP og AFP.

USAs utenriksminister erkjente torsdag at det er et «gap» mellom Israels «intensjon om å beskytte sivile og de faktiske resultatene vi ser på bakken».

Over 46.000 palestinere er såret i israelske angrep siden krigen brøt ut, og 70 prosent av de drepte er kvinner og barn, ifølge departementet i Gaza. FN har uttalt at mer enn 80 prosent av befolkningen på 2,2 millioner mennesker, halvparten barn, er tvangsforflyttet.

En skadd mann fraktes til sykehus etter et Israelsk angrep. Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA / Reuters

Siden våpenhvilen opphørte forrige uke har Israel utvidet bakkeoffensiven i krigen mot Hamas, og trappet kraftig opp angrepene sør på Gazastripen.

– Hver dag mister vi titalls sårede på grunn av mangel på behandling og forsinkelser i å få dem ut av Gaza, sa helsedepartementets talsmann Ashraf al-Qedra da han kunngjorde det nye tallet

– For en uke siden var han hjemme

Også Benjamin Netanyahus krigskabinett merker nå de menneskelige lidelsene av krigen mot Hamas. Sønnen til tidligere hærsjef og nå regjeringsmedlem, Gadi Eisenkot, er drept i Gaza.

Israels statsminister bøyer seg ned over graven til soldaten Gal Meir Eisenkot og legger ned en krans. Den 25 år gamle soldaten gikk på en mine i en av Hamas sine tunneler i Gaza.

Soldaten Gal Meir Eisenkot. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

– For en uke siden var han hjemme, Det var under våpenhvilen og han var veldig glad for å se og høre at hans kampinnsats hadde ført til løslatelse av gislene, sa en gråtkvalt far og minister i sitt minneord.

Rundt ham står kona og døtrene hans. De holder rundt hverandre, og gråter trøstesløst.

Tusenvis hadde møtt opp for å vise sin støtte til familien og til den israelske regjeringen. Mange var soldater som har deltatt i krigen i Gaza sammen med 25-åringen. Siden bakkeinvasjonen startet er 89 israelske soldater drept, ifølge myndighetene.

Bildet er fra begravelsen til den 25 år gamle soldaten Gal Meir Eisenkot. Foto: CLODAGH KILCOYNE / Reuters

Konsekvenser i den israelske regjeringen

Noam er spesialsoldat og var kamerat med Gal. Begge ble de kalt inn til tjeneste før Israel startet sin bakkeinvasjon.

– Jeg var i begravelsen til en annen venn som også falt samme dag som Gal. Smerten er den samme. Det er dyp og vond. Men landet er i en nasjonal krise, sier han til NRK i Tel Aviv.

Benjamin Netanyahu i begravelse til Gal Meir Eisenkot, som var sønn a ven minister i Netanyahu sin regjering. Foto: CLODAGH KILCOYNE / Reuters

Blant de mange som var til stede under begravelsen var forsvarsminister Yoav Gallant. Ansiktet hans er alvorlig som følge av tapet av kollegaens sønn.

Krigen får nå menneskelige konsekvenser i hjertet av den israelske regjeringen som fører en krig i Gaza som har kostet over 17.000 palestinere livet, mange av dem sivile. Men krigen fortsetter med uforminsket styrke.

– Gal (sønnen, red.anm.): Jeg er sikker på at vi vil fortsette denne kampanjen og vår anstrengelse for å styrke landet du elsket, sier minister Gadi Eisenkot.