Gjenåpning i Storbritannia: Shopping og 15 millioner øl

Etter tre tøffe runder med nedstengning kan britene endelig puste litt lettet ut. Fra i dag åpnes det opp for å ta seg en øl på puben og handle andre steder enn i matbutikkene.

NRK møter en venninnegjeng utenfor en «Urban Outfitters»-butikk i hjertet av London.

– Dette har vi ventet på, og vi slipper å kjede oss hjemme, sier Annabell Hunt.

Jentene er oppglødde og prater i munnen på hverandre etter det som har føtes som en endeløs lockdown.

– Shopping er definitivt bra for helsa, det merker vi nå, sier de med et glis.

Det er landesorg etter prins Philips død, men britene vil feire at de er over den verste korona-kneika. Landet har vært blant de hardest rammede av korona i hele verden med 127.000 koronadødsfall.

Det siste året har britene hatt tre knalltøffe nedstenginger bak seg. På det verste i februar hadde én av femten briter korona i deler av London, sykehusene var stappfulle av covid-pasienter og det døde 1800 mennesker om dagen.

Et konstant press hvilte over befolkningen som i en krigstilstand. Kontrasten til utepilsen i dag kunne ikke vært større.

Øl og shopping

Harriet Cuarendon har full klaff med både bursdag og gjenåpning av uteserveringer på samme dag. Hun er ute og feirer med venninnen Sofie Jones.

– Det føles helt himmelsk, sier Jones.

Det er beregnet at britene vil drikke 15 millioner pints med øl denne uka.

I Soho har Nick Hamer kjøpt seg en Guinness og koser seg i vårsola.

– Første ølen på puben på fire måneder. Det føles som om vi er på vei mot normalen nå, sier Hamer til NRK.

Britene drikker mye, og pub- og restaurantbransjen står for en stor del av landets økonomi.

Mange puber og butikker har stengt ned for godt. Noe av handelen har flyttet seg online. Men det siste året har vært en eneste stor økonomisk nedtur for Storbritannia, og mange har mistet jobbene sine. Her i Soho uteblir turistene og med West End-teatrene fortsatt stengt, vil det ta lang tid før det er business som før.

Endelig var det i dag mulig å få seg en god latter i fornøyelsesparken Thorpe Park igjen. Parken har vært stengt mens pandemien har herjet på det verste. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

Fortsatt gjelder en rekke smitteverntiltak også for bedrifter som nå får åpne dørene igjen. Øl på puben må nytes utendørs. Det samme gjelder all mat og drikke fra restauranter. Det kan gjøre det krevende for de stedene som ikke har uteservering.

Storbritannia blør økonomisk som en følge av pandemien. Varehandelen har tapt 30 milliarder pund det siste året, om en holder matbutikkene utenfor.

Likevel er det en veldig optimisme å spore i Storbritannia nå.

Lange køer hos frisørene

Utenfor frisørsalongene over hele Storbritannia er det lange køer i dag.

– Jeg ser fram til å slippe å bruke 20 minutter på håret hver morgen og bare få det av, sier Sam O'Brian.

Frisør Jan Vandegoor er glad for å kunne ønske kundene tilbake. På gaten er det lø av folk som ikke har klipt seg siden lenge før jul. Foto: Johan E. Bull / NRK

Bak den svarte maska er det et stort smil om munnen på innehaveren av frisørsalongen i Soho.

– Jeg har rundet Netflix, det er ikke mer å se igjen, så nå er jeg glad jeg er tilbake, sier Jan Vandegoor.

17. mai blir en merkedag

Det neste steget i statsminister Boris Johnson sin gjenåpningsplan tas 17. mai. Da er målet full gjenåpning. Det innebærer blant annet at folk igjen skal kunne gå inn på puben for å ta seg en øl.

Også i Skottland, Wales og Nord-Irland trappes tiltakene ned i disse dager. Blant annet er skolene åpne fra i dag av.