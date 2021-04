Britene hedrer prins Philip

Dronning Elisabeths ektemann gjennom 73 år døde fredag. Prins Philip ble 99 år gammel.

Lørdag blir det ett minutts stillhet for å hedre ham før flere sportsarrangementer.

Det engelske fotballforbundet (FA) har også anbefalt at alle spillere i seriesystemet bærer svarte sørgebånd i helgen.

Hedres med salutt

Flagg på offentlige bygg vaier allerede på halv stang. Lørdag formiddag vil også kanoner over hele landet avfyre salutter til ære for den avdøde prinsen. Ifølge det britiske forsvarsdepartementet vil det i byer som London, Edinburgh, Cardiff og Belfast bli avfyrt 41 skudd med kanoner. BBC melder at det skal gjøres med mellomrom på ett minutt mellom hvert skudd.

Det britiske fartøyet HMS Diamond vil lørdag formiddag avfyre sine kanoner til ære for avdøde prins Philip. Foto: Afp

Den britiske marinen vil også hedre den avdøde prinsen. Flere krigsfartøy, blant andre HMS Diamond og HMS Montrose vil avfyre salutter.

Prins Philip tjenestegjorde som marineoffiser under andre verdenskrig.

Detaljene rundt prins Philips bisettelse er foreløpig ikke kjent, men ifølge BBC skal han gravlegges neste uke. Det skal skje ved St. Georges kapell i Windsor.

Etter prinsens eget ønske vil begravelsen vil bli nøktern. Det vil være få mennesker til stede.

Britene flagger på halv stang. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters

Ber folk bli hjemme

I London er det lørdag formiddag få mennesker ute. Politiet er til stede over store deler av byen for å stanse alle tilløp til ansamlinger.

På grunn av faren for koronasmitte har det britiske kongehuset bedt folk om å holde seg hjemme.

De ber i stedet sørgende briter om å legge igjen en siste hilsen til Philip på kongehusets nettsider.

De ønsker heller ingen blomster eller gaver. Folk oppfordres derimot til å gi bidrag til veldedige formål.