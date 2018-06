Gikk til sak mot USA - her gjenforenes Beata med sønnen (7)

– Jeg begynte å gråte straks jeg så ham. Nå takker jeg gud for at han er her med meg. Akkurat nå er han trist, men ingen skal noen gang få skilt oss igjen, sier Beata Mariana de Jesus Mejia-Mejia til nyhetsbyrået AP, mens hun holder et godt tak i hånden til sønnen Darwin.

Det er ingen selvfølge at det skulle ende på denne måten.

Som å bli drept

For en måned siden krysset Beata Mariana de Jesus Mejia-Mejia fra Guatemala grensen til USA sammen med sin sju år gamle sønn. Like etter ble de arrestert og etter to dager ble sønnen tatt fra henne.

Kun én gang i ukene som er gått, har Beata Mariana fått snakke med sin sønn på telefon. Men hun har ikke vist hvor han har vært.

– Det er som om noen stikker en kniv i brystet ditt for å ta livet av deg, sa Beata Mariana da hun skulle beskrive savnet etter sønnen for pressen.

Måtte snu

Minst 2.700 barn er skilt fra foreldrene sine på denne måten siden oktober i fjor, for deretter å bli plassert i interneringsleirer.

Over 100 av barna er under fire år gamle.

President Donald Trump har insistert på at de ikke har hatt noe annet valg enn å skille familier på grensen, gitt at alle som krysser grensen til USA ulovlig nå skal straffeforfølges. Dette er en del av regjeringens nye nulltoleranse-praksis.

Fordi barn i USA ikke kan fengsles sammen med sine foreldre, må de plasseres i egne mottak, var resonnementet.

Etter massiv kritikk måtte Trump snu, og onsdag gav han ordre om at ulovlige innvandrere ikke lenger skal fratas barna sine ved grensa til USA.

Avisen New York Times skriver at dette ikke vil hindre at de som krysser grensen blir anholdt og internert, men at voksne og barn holdes sammen.

Saksøkte USA

Beata Mariana forteller hun dro fra hjemlandet Guatemala fordi hun var redd for å bli drept av en voldelig ektemann. Hun ønsket å søke politisk asyl i USA.

– Straks jeg kom til USA meldte jeg meg hos immigrasjonsmyndighetene, forteller hun.

Sorgen over å bli fratatt sønnen ble til sinne hos Beata Mariana og hun gikk til sak mot myndighetene i USA.

I søksmålet anklaget hun amerikanske tjenestemenn for å krenke hennes rettigheter da de tok sønnen fra henne. Hun saksøkte dem også for å ha påført henne skader i form av smerte og lidelse.

Beata Mariana de Jesus Mejia-Mejia tar et godt tak i sønnen Darwin etter at de har vært holdt fra hverandre i fire uker. Foto: Patrick Semansky / AP

I dag ble justisdepartementet enige om å frigjøre Darwin, og mor og sønn møttes etter kort tid på Baltimore-Washington internasjonale flyplass.

På spørsmål fra reportere på flyplassen om Darwin nå er fornøyd og lykkelig nikker den sju år gamle gutten sjenert til svar, mens han leies bort av sin mor.

Nå går turen videre til Texas hvor de skal bo mens asylsøknaden behandles.