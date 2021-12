Ghislaine Maxwell funnet skyldig i fem av seks tiltalepunkter

Ghislaine Maxwell risikerer opptil 65 år i fengsel, skriver

Maxwell skal ha rekruttert jentene, som deretter ble misbrukt av milliardæren Jeffrey Epstein og hans venner.

Kjennelsen kom etter en månedslang rettssak, og juryen var i diskusjoner i fem dager før de ble enige, skriver AFP.

Fire kvinner har vitnet om at de har blitt seksuelt misbrukt av Jeffrey Epstein da de var under 18 år, og at Maxwell tilrettela og skal selv ha deltatt i overgrepene, skriver CNN.

Skyldig i fem av seks tiltalepunkter

Britiske Ghislaine Maxwell (60) ble funnet skyldig i fem av de seks tiltalene mot henne.

Punkt én: For å planlagt å ha lokket mindreårige til å reise og delta i ulovlige sexhandlinger. Noe som har en maksimumstraff på fem års fengsel.

Punkt tre: For å ha planlagt og frakte mindreårige med den hensikt for å delta i ulovlig seksuell aktivitet, som har en maksimumstraff på fem års fengsel.

Punkt fire: Frakte mindreårige med den hensikt å delta i kriminell seksuell aktivitet, som har en maksimumsstraff på ti års fengsel.

Punkt fem: Planlegge sexhandel med mindreårige, som har en lovbestemt maksimumsstraf på fem års fengsel.

Punkt seks: Sexhandel av mindreårige, som har en lovfestet maksimumsstraff på 40 års fengsel.

Juryen fant Maxwell uskyldig på punkt 2, som handlet om å lokke mindreårige til å reise for å delta i ulovlige seksuelle handlinger, skriver CNN.

Maxwell har nektet på alle tiltalepunktene.

I forhold med Epstein

Ifølge den 24 sider lange tiltalen var hun i et «intimt forhold» med Epstein mellom 1994 og 1997. I en lengre periode (1994–2004) skal Epstein ha betalte henne for å forvalte eiendommene hans, skriver Sky News.

Ghislaine Maxwell, som er datter av den avdøde britiske mediemogulen Robert Maxwell, ble pågrepet i Bradford i New Hampshire i juli 2020.

Under rettssaken hevdet aktoratet at Maxwell først sørget for å få ofrenes tillit og tok dem med på handleturer og kinobesøk. Hun skal deretter ha oppfordret dem til å gi Epstein massasje, noe som ved flere anledninger endte med at de ble utsatt for overgrep. Han skal da ha gitt dem penger.

Ifølge påtalemyndigheten deltok også Maxwell ved flere anledninger i overgrepene.

Jeffrey Epstein

Milliardæren Jeffrey Epstein ble 10. august 2019 funnet død på cella etter å ha tatt sitt eget liv da han sonet i på Manhattan i New York. 66-åringen var tiltalt for menneskehandel og seksuell utnyttelse av unge jenter helt ned til 14 år. Han nektet skyld.