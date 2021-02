Gérard Depardieu siktet for voldtekt igjen

Skuespilleren ble siktet før jul, men det har ikke vært kjent for offentligheten nå.

Ifølge AFP etterforskes en hendelse med en 24 år gammel skuespiller som skjedde i hjemmet hans i 2018. Ifølge kvinnen overfalt og voldtok Depardieu henne to ganger. Dette skal ha skjedd da kvinnen var for å prøvespille for en rolle.

Depardieus advokat, Hervé Temime, sier at skuespilleren «fullstendig avviser anklagene».

Saken ble henlagt på grunn av manglende bevis i 2019, men etterforskningen ble gjenopptatt i desember. Nå er det igjen tatt ut siktelse mot 72-åringen, opplyser kilder i rettsvesenet til AFP.

Ifølge den franske TV-kanalen BFM TV er ikke skuespilleren pågrepet av politi.

Tidligere utestengt fra Ukraina

Gérard Depardieu Foto: Alessandro Bianchi / Reuters

Depardieu er en av Frankrikes mest anerkjente skuespillere, og har vunnet flere priser for sitt arbeid. Blant annet en Golden Globe for sin rolle i spillefilmen «Green Card». Han er kjent for roller fra blant filmer som «Life of Pi», «Jean De Florette» og «Cyrano de Bergerac».

Skuespilleren har tidligere blitt utestengt fra Ukraina, fordi sikkerhetstjenesten i landet mente han støttet Russlands annektering av Krim-halvøya.

I 2013 fikk 72-åringen innvilget russisk statsborgerskap.